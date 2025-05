Image: Shutterstock

Pourquoi des avocats genevois vont travailler gratuitement en mai



Les avocats genevois offriront des consultations juridiques gratuites les 8 et 9 mai pour aider les citoyens. Et on sait où.

Près de 80 avocates et avocats bénévoles de l'Ordre des avocats de Genève s'installeront sur la plaine de Plainpalais les 8 et 9 mai prochains. Ils offriront à la population genevoise des consultations juridiques gratuites de vingt minutes, sans rendez-vous.

«L'Avocat dans la Cité» qui fête cette année ses 10 ans vise à faciliter l'accès au droit pour toutes et tous. Une grande tente, spécialement aménagée sur la plaine de Plainpalais, permettra d'assurer la confidentialité des échanges, a communiqué jeudi l'Ordre des avocats Genève.

Les avocats présents répondront à des questions dans tous les domaines du droit, qu'il s'agisse de droit du bail, de droit pénal, d'asile, de la famille ou de la personnalité. Pour rappel, l'Ordre des avocats de Genève dispense toute l'année des consultations à tarif réduit dans le cadre de sa permanence juridique à la rue Verdaine 13. (sda/ats)