Un policier vaudois condamné pour avoir tiré sur un piéton

Un gendarme vaudois avait tiré sur un piéton qu'il avait jugé, à tort, comme menaçant. Image: KEYSTONE

Un policier vaudois condamné pour avoir tiré sur un jeune boulanger

L'agent, qui s'était cru en danger de mort, avait ouvert le feu sur un apprenti boulanger lors d'un contrôle. Il a été reconnu coupable de tentative de meurtre.

Un gendarme vaudois a été condamné mercredi à un an de prison avec sursis pour tentative de meurtre et abus d'autorité par le Tribunal de Vevey. Il avait tiré sur un piéton qu'il avait jugé, à tort, comme menaçant.

Révélé par 24 heures, le verdict a été confirmé jeudi par les avocats des deux parties. L'affaire remonte au petit matin du 1er novembre 2022. Après une altercation devant une discothèque à Sion, où des coups de feu ont été tirés, une personne est en fuite. Une piste mène à Chexbres (VD), où se trouve une patrouille de deux policiers.

Au même moment, un apprenti boulanger se rend à son travail, écouteurs dans les oreilles. Le gendarme au volant de la voiture estime qu'il pourrait s'agir du fuyard et décide de le contrôler. Mais lorsque le jeune homme met la main dans sa poche pour diminuer le son de sa musique, le policier se sent en danger: il dégaine son pistolet et tire à deux reprises sur l'apprenti boulanger, sans toutefois le toucher.

Mardi devant ses juges, le policier avait reconnu «une erreur d'appréciation». Celle-ci était due, selon lui, «au contexte particulier» de cette nuit-là, à la tension liée à la recherche d'un dangereux fuyard. Il a expliqué avoir vu ce piéton, le visage dissimulé par une capuche, sortir «un objet noir» de sa poche et cru qu'il s'agissait d'une arme. «Tout est allé très vite. J'étais soudain en danger de mort et je devais me défendre», a-t-il raconté.

De manière «totalement disproportionnée»

Avocat de l'ancien apprenti, qui tente aujourd'hui de se reconstruire, Habib Tabet se dit «extrêmement satisfait» d'un verdict qui «reconnaît enfin le statut de victime» à son client. Se référant au jugement, il relève que le policier avait certes le droit d'être sur le qui-vive et de procéder à un contrôle, mais qu'il a agi de manière «totalement disproportionnée» en faisant usage de son arme.

S'il n'avait pas l'intention de tuer, il ne pouvait pas ignorer le risque qu'il faisait courir au jeune homme, ajoute Me Tabet. Et de relever: «C'est la providence qui a sauvé mon client.» Selon lui, «lorsque l'on est policier, être sous pression n'est pas une excuse. On doit savoir garder ses nerfs.» Il dit saluer «la rigueur intellectuelle» de la Cour mais aussi «son courage», rappelant qu'il est «rare» qu'un policier soit condamné.

«Un enchaînement malheureux de circonstances»

Pour Stefan Disch, avocat du gendarme, «le Tribunal est allé bien au-delà de ce que le Ministère public avait requis, puisque cette autorité concluait à une condamnation pour abus d'autorité à une peine pécuniaire avec sursis, ce qui est en soit déjà très rare et préoccupant», relève-t-il.

Et d'ajouter: «Une erreur sur la personne est une situation heureusement exceptionnelle, et les policiers font tout pour l'éviter. Ici il y a eu un enchaînement malheureux de circonstances et jamais, bien sûr, l'agent n'a voulu ou imaginé faire usage de son arme sur une personne inoffensive. Le Parquet l'avait bien compris», en abandonnant l'accusation de tentative de meurtre.

«Un appel sera certainement déposé, mais la décision définitive sera naturellement prise lorsque nous disposerons du jugement motivé complet», précise Me Disch. (jzs/ats)