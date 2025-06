Pourquoi Genève doit verser des millions aux autres cantons romands

Un équilibre se fait en Suisse entre les cantons «riches» et ceux au budget le plus précaire. Ce mécanisme de «solidarité intercantonale» est recalculé chaque année.

Genève devient le principal contributeur pour les paiements compensatoires aux cantons dits pauvres, selon les chiffres de l'Administration fédérale des finances (AFF) publiés mercredi. Les autres cantons romands sont à la traine.

«En chiffres absolus, le canton de Genève est désormais le plus gros contributeur à la péréquation des ressources, avec 543 millions de francs», écrit l'AFF dans un communiqué. La forte augmentation enregistrée par le canton s'explique notamment par les bénéfices exceptionnellement élevés réalisés dans le commerce de l'énergie et des matières premières depuis 2022, ajoute-t-elle.

Les cantons de Zoug et de Schaffhouse enregistrent également une belle évolution. L'indice des ressources diminue en revanche pour Zurich, Bâle-Ville, Obwald et Nidwald.

Outre Genève, les cantons romands figurent pour la plupart parmi les plus pauvres. Le Jura et le Valais sont tout en bas du classement. Fribourg et Neuchâtel devront aussi compter sur l'argent des cantons les mieux lotis. Seul Vaud reste stable.

Dans les faits, cela veut dire, selon le calcul de 24 Heures, que:

Genève paiera 739 francs par habitant.

Vaud paiera 145 francs par habitant.

Le Valais recevra l'équivalent de 2396 francs par habitant

Fribourg recevra l'équivalent de 1748 francs par habitant

Neuchâtel recevra l'équivalent de 1523 francs par habitant

Jura recevra l'équivalent de 2384 francs par habitant

Hausse des paiements compensatoires

Les paiements compensatoires versés aux cantons les plus pauvres pour équilibrer les ressources s'établissent à 5,2 milliards au total, soit 324 millions de plus qu'en 2025. Ce montant sera financé à hauteur de 60% par la Confédération et de 40% par les cantons les plus riches. Les paiements compensatoires nets s'élèvent à 6,4 milliards.

Les cantons se prononceront sur le rapport de l'AFF en septembre. La version finale entrera en vigueur le 1er janvier 2026.

La péréquation financière nationale repose sur le principe selon lequel les cantons économiquement forts et la Confédération aident les cantons les plus faibles financièrement. Elle a pour objectif d'accroître l'efficience dans l'accomplissement des tâches publiques. (ats/hun)