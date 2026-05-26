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Un portail en ligne pour les personnes en situation de handicap

Un portail en ligne pour les personnes en situation de handicap

Le canton de Genève lance une plateforme qui centralise l'ensemble des prestations destinées aux personnes en situation de handicap.
26.05.2026, 16:5326.05.2026, 16:53

Il s'appelle handicaps.ge.ch. Ce nouveau site genevois vise à identifier plus rapidement les services compétents et les démarches à entreprendre.

Cette initiative a pour objectif de renforcer l'accessibilité à l'information sociale, indiquent mardi les départements de la Cohésion sociale (DCS) et de l'Instruction publique (DIP) qui l'ont lancée. La plateforme, intégrée au site ge.ch, s'adresse aussi bien aux familles d'enfants en situation de handicap qu'aux adultes concernés.

Attention à ces changements de lois en juin en Suisse

Le portail propose des ressources sur les soutiens scolaires, éducatifs et sociaux ainsi que des informations sur la santé, le logement, l'emploi, la mobilité et les loisirs. Il liste aussi les aides financières disponibles, les accompagnements sociaux et les dispositifs adaptés.

Tous les textes sont rédigés en langage clair. Les pages dédiées aux adultes sont disponibles en FALC (Facile à lire et à comprendre) et en LSF (Langue des signes française). (ats)

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