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Le Temps lance une édition numérique pour la France

Le Temps lance une édition numérique pour la France

Le journal Le Temps a annoncé mardi le lancement d'une édition française et 100% en ligne.
26.05.2026, 15:3626.05.2026, 16:51
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Capture d'écran du site du Temps

Baptisée Le Temps – Edition France, cette offre inédite et 100% numérique proposera aux lecteurs français «un regard indépendant, nuancé et analytique sur l'actualité française et internationale», indique le média romand.

«Fidèle à son exigence de rigueur, d'indépendance éditoriale et de pluralisme, le titre entend proposer une lecture nuancée, approfondie et fiable de l'actualité, pensée pour le public français. Ce développement géographique est une première pour le média», écrit-il dans un communiqué.

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L'extension française est portée par le correspondant du média à Paris, Paul Ackermann. Elle se développera dans les mois à venir.

«L'ambition première est de convaincre et satisfaire les lecteurs français en proposant des enquêtes, analyses, formats explicatifs, entretiens, opinions»

Tous les contenus seront à retrouver à travers une page d'accueil dédiée au marché français sur le site et l'application du Temps, ainsi que via la newsletter hebdomadaire Sept sur sept. (ats)

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