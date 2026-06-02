«Rima, go home!» L'UDC ne veut pas de la propalestinienne au Parlement

Le conseiller national UDC/BE Manfred Bühler, opposé à la venue de Rima Hassan au Parlement à Berne courant juin à l'initiative du socialiste Carlo Sommaruga, interpelle le Conseil fédéral. Au PS, certains estiment que cette invitation à la militante propalestinienne est une «erreur». La faîtière des associations juives la juge «incompréhensible». Une pétition est lancée.

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La venue annoncée de Rima Hassan au Parlement fédéral, en principe entre le 8 et le 12 juin, crée des remous dans les rangs politiques. Pour l’heure, seules des voix UDC se sont opposées publiquement à cette visite, souhaitée par le conseiller aux Etats socialiste genevois Carlo Sommaruga. L'une d'elles, le conseiller national Manfred Bühler, a déposé ce lundi une question écrite au Conseil fédéral, qui devrait rendre sa réponse «le 8 juin à 14h30», indique l'élu du Jura bernois à watson.

Titre de la question posée:

«L’apologie de l’organisation terroriste Hamas a-t-elle sa place au Conseil fédéral?» Manfred Bühler

Le conseiller national du parti national-conservateur rappelle les propos tenus le 27 février 2025 par l’eurodéputée de La France insoumise (LFI): «Le Hamas a une action légitime du point de vue du droit international». Il mentionne aussi sa prochaine comparution devant un tribunal français pour «apologie du terrorisme» à la suite d’un tweet de sa part publié cette année et depuis supprimé, où elle semblait rendre hommage au terroriste japonais Kozo Okamoto, lequel avait participé à un attentat anti-israélien le 30 mai 1972 à l'aéroport de Lod-Tel Aviv. L’attaque avait fait 26 morts, dont un Canadien, huit Israéliens et 17 citoyens américains de Porto Rico.

Le tweet valant comparution devant un tribunal👇

Manfred Bühler pose dès lors deux questions au gouvernement:

«1. Le Conseil fédéral condamne-t-il les propos de Madame Hassan? 2. Vu ce qui précède, Madame Hassan est-elle bienvenue au Palais fédéral?» Manfred Bühler, cons. nat. UDC/BE

Sur son compte Instagram, le conseiller national est plus «cash»:

«De mon point de vue, c’est clair: Rima, go home!» Manfred Bühler

C’est le SonntagsBlick qui a révélé dimanche l’invitation faite à Rima Hassan par Carolo Sommaruga, le président du groupe parlementaire Suisse-Palestine.

L'eurodéputée sera accompagnée par l'ex-maire de Genève Rémy Pagani, qui avait pris part à une flottille pour Gaza en septembre 2025. D'autres membres suisses revenus il y a une dizaine de jours de la dernière expédition pour le territoire palestinien seront également présents, a indiqué Carlo Sommaruga. Rima Hassan a, elle aussi, été arrêtée en mer en septembre 2025, transférée en Israël, puis expulsée, rappelait ATS-Keystone dimanche dans une dépêche.

Toujours cité par ATS-Keystone, le sénateur socialiste genevois indique que «Rima Hassan n’a jusqu’à ce jour pas été condamnée en France».

«Elle fait l’objet, comme beaucoup d’autres personnes qui plaident la cause palestinienne à haute voix, de pressions de la part du réseau de soutien à Israël» Carlo Sommaruga, conseiller aux Etats PS/GE, cité par ATS-Keystone

Carlo Sommaruga ajoute avoir avisé les services de sécurité du parlement comme pour toute personnalité exposée.

De son côté, Manfred Bühler «croit savoir que les services du Parlement sont inquiets».

«Le fonctionnement serein des Chambres fédérales est mis en jeu par la venue de Rima Hassan, en raison du foin et du cirque qu’elle va provoquer.» Manfred Bühler, cons. nat. UDC/BE

Joint par watson, le Franco-Suisse Rémy Pagani, ex-maire de Genève, conseiller municipal et par ailleurs fraîchement élu au conseil des Français de l’étranger, livre quelques détails au menu de sa visite conjointe à celle de Rima Hassan à Berne.

«Nous allons rencontrer une délégation d’élus des Chambres fédérales. Nous allons être entendus pour témoigner des exactions que nous avons subies par Israël en tant que participants à la flottille pour Gaza de septembre 2025. J’en faisais partie avec Rima Hassan, Greta Thunberg et le petit-fils de Nelson Mandela, Mandla Mandela.» Rémy Pagani, conseiller municipal Union populaire Ville de Genève

Lancée il y a un jour sur le site change.org, une pétition hostile à la venue de Rima Hassan au Parlement fédéral, initiée par un «influenceur patriote valaisan» ne révélant pas son nom, a déjà recueilli plus de 1700 signatures.

Le texte de la pétition dit, entre autres:

«Il est de notre devoir de citoyens de protéger notre pays de toute influence néfaste, et d'assurer que le palais fédéral reste un sanctuaire pour le respect des droits et des valeurs universelles. Nous demandons à ceux qui ont préparé l'invitation de reconsidérer leur décision et d'annuler immédiatement la venue de Rima Hassan.» Extrait de la pétition contre la venue de Rima Hassan

De son côté, la Fédération suisse des communautés israélites (FSCI) juge cette invitation «incompréhensible». Dans un communiqué, la FCSI écrit entre autres:

«Ses déclarations (de Rima Hassan) au sujet du Crif, l’organisation faîtière des institutions juives de France, ont également suscité de vives critiques. En 2024, elle a affirmé que la politique proche-orientale du gouvernement français était dictée par le Crif. Elle reprend ainsi des stéréotypes antisémites classiques sur une prétendue influence et un prétendu pouvoir des Juifs. De tels propos et de telles actions n’ont plus rien à voir avec la liberté d’expression. En France, des enquêtes sont d’ailleurs en cours contre Rima Hassan pour apologie du terrorisme.» FSCI

Les socialistes divisés

On ne le découvre pas, le Parti socialiste est divisé en Suisse sur la question palestinienne et l'attitude à adopter vis-à-vis d'Israël. Les socialistes romands, certes pas tous, passent pour plus «radicaux» que leurs camarades alémaniques. Joint par watson, le conseiller national socialiste argovien Stefan Dietrich, auteur d’une résolution au sein du PS condamnant l’antisémitisme, notamment celui venant de la gauche, considère l'invitation faite à Rima Hassan «comme une erreur».

Stefan Dietrich développe son point de vue:

«Je partage à ce sujet la position critique de la conseillère nationale socialiste zurichoise Priska Seiler Graf. Il faut clairement dénoncer les souffrances de la population civile palestinienne, mais quiconque minimise ou relativise le terrorisme du Hamas n'est pas une interlocutrice appropriée au Parlement fédéral. Pour moi, les droits de l'homme, le droit international et la lutte contre l'antisémitisme sont indissociables. A mon sens, Rima Hassan n’est pas la bonne interlocutrice.» Stefan Dietrich, cons. nat. PS/AG

En décembre 2024, Carlo Sommaruga avait été le seul conseiller aux Etats à voter contre l’interdiction du Hezbollah et du Hamas en Suisse. A l’époque, le sénateur genevois avait condamné «l'abomination des actes » du Hamas. Mais il appelait à adopter «une approche de raison». La Suisse doit maintenir le dialogue même avec des organisations «extrêmement agressives et problématiques», affirmait-il. Au moment de la parution du présent article, Carlo Sommaruga n'avait pas répondu à nos sollicitations.

Ce n'est pas la première fois qu'une institution importante reçoit ou donne abris à une personnalité propalestinienne devant comparaître en France pour apologie du terrorisme. En février, l'Université de Genève avait autorisé Omar Alsoumi, invité par le syndicat étudiant bien que devant être prochainement jugé, à donner une conférence.