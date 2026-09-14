Un individu suspect rôde autour de lieux juifs à Genève
Un individu d’une trentaine d’années paraissant suspect a fait l’objet de plusieurs signalements de la part des services de protection des communautés israélite de Genève, a appris watson. Cela s’est passé en fin de semaine dernière, durant les fêtes de Roch Hachana, qui marquent le nouvel an juif. Portant jeudi 10 septembre un pantalon de survêtement, un sweat-shirt et une casquette à l'envers, l’individu s’est approché de trois lieux communautaires juifs.
Accès refusé
Jeudi, aux environs de midi, il a pris des photos de la synagogue Beth Yaacov, la grande synagogue de Genève, située dans le quartier de Plainpalais. Il a souhaité entrer dans le lieu de culte. L’accès lui en a été refusé.
Il a ensuite pris le chemin de la synagogue Hekhal Haness, sise dans le quartier de Malagnou, dans laquelle il a également voulu pénétrer, l’entrée lui étant refusée là encore. De même a-t-il voulu se rendre dans un restaurant cacher proche.
C’est à la suite de sa venue aux abords de la synagogue Hekhal Haness de Malagnou qu’un signalement a été fait à la police par le Groupe de sécurité intercommunautaire (GSI), chargé de la protection des lieux juifs.
Samedi 12 septembre, le même individu s’est à nouveau approché de la synagogue de Beth Yaacov. L’apercevant pour la deuxième fois aux abords de ce lieu de culte, le GSI a fait un nouveau signalement à la police.
«Pas suisse»
Joint par watson, le porte-parole de la police genevoise, Alexandre Brahier, confirme les signalements de cet individu effectués par le GSI aux forces de l’ordre cantonales. Alexandre Brahier précise:
Lame avec adhésif
Selon nos informations, une lame ressemblant à un cutter, entourée d’adhésif à l’une des extrémités, aurait été trouvée sur l’individu en question. Ni la police, ni le GSI n’ont confirmé cet élément d’information.
Contacté par watson, un responsable du GSI assurant la protection des lieux juifs, rapporte que «le GSI a opéré plusieurs contrôles de personnes suspectes pendant les fêtes de Roch Hachana». Et d’ajouter:
«Ravi de la collaboration avec la police genevoise»
Le responsable du GSI ne souhaite pas préciser le nombre exact des contrôles opérés à cette occasion. Il tient par ailleurs à dire que «le GSI est ravi de la collaboration avec la police genevoise, qui fait un excellent travail».