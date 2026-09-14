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Sécurité des lieux juifs à Genève: un suspect est recherché

La synagogue Beth Yaacov de Genève et l'individu suspect recherché.
La synagogue Beth Yaacov de Genève et l'individu suspect recherché. image: watson

Un individu suspect rôde autour de lieux juifs à Genève

Lors des fêtes du nouvel an juif en fin de semaine dernière à Genève, un suspect d'une trentaine d'années a fait l'objet de plusieurs signalements à la police. Il est recherché. Le service de protection de la communauté juive affirme n'avoir jamais procédé à autant de contrôles que cette année.
14.09.2026, 18:5914.09.2026, 23:07
Antoine Menusier
Antoine Menusier

Un individu d’une trentaine d’années paraissant suspect a fait l’objet de plusieurs signalements de la part des services de protection des communautés israélites de Genève, a appris watson. Cela s’est passé en fin de semaine dernière, durant les fêtes de Roch Hachana, qui marquent le nouvel an juif. Portant jeudi 10 septembre un pantalon de survêtement, un sweat-shirt et une casquette à l'envers, l’individu s’est approché de trois lieux communautaires juifs.

Accès refusé

Jeudi, aux environs de midi, il a pris des photos de la synagogue Beth Yaacov, la grande synagogue de Genève, située dans le quartier de Plainpalais. Il a souhaité entrer dans le lieu de culte. L’accès lui en a été refusé.

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Il a ensuite pris le chemin de la synagogue Hekhal Haness, sise dans le quartier de Malagnou, dans laquelle il a également voulu pénétrer, l’entrée lui étant refusée là encore. De même a-t-il voulu se rendre dans un restaurant cacher proche.

C’est à la suite de sa venue aux abords de la synagogue Hekhal Haness de Malagnou qu’un signalement a été fait à la police par le Groupe de sécurité intercommunautaire (GSI), chargé de la protection des lieux juifs.

Samedi 12 septembre, le même individu s’est à nouveau approché de la synagogue Beth Yaacov. L’apercevant pour la deuxième fois aux abords de ce lieu de culte, le GSI a procédé à un nouveau signalement à la police.

«Pas suisse»

Joint par watson, le porte-parole de la police genevoise, Alexandre Brahier, confirme les signalements de cet individu effectués par le GSI aux forces de l’ordre cantonales. Alexandre Brahier précise:

«La personne suspecte a été contrôlée par le GSI. La police ne l’a pas interpellée, mais cette personne est recherchée par nos services en raison de son caractère suspect. Je ne vais pas vous renseigner sur sa nationalité, mais je peux vous dire qu’elle n’est pas suisse.»
Alexandre Brahier, porte-parole de la police genevoise

Lame avec adhésif

Selon nos informations, une lame ressemblant à un cutter, entourée d’adhésif à l’une des extrémités, aurait été trouvée sur l’individu en question. Ni la police, ni le GSI n’ont confirmé cet élément d’information.

Contacté par watson, un responsable du GSI assurant la protection des lieux juifs, rapporte que «le GSI a opéré plusieurs contrôles de personnes suspectes pendant les fêtes de Roch Hachana». Et d’ajouter:

«Il s'agit du plus grand nombre d'activités suspectes aux abords immédiats des lieux de culte juifs genevois au fil des années. Nous sommes très inquiets de cette situation.»
Un responsable du Groupe de sécurité intercommunautaire

«Ravi de la collaboration avec la police genevoise»

Le responsable du GSI ne souhaite pas préciser le nombre exact des contrôles opérés à cette occasion. Il tient par ailleurs à dire que «le GSI est ravi de la collaboration avec la police genevoise, qui fait un excellent travail».

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