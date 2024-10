L'eau est à nouveau potable partout à Genève

Les cas de protection de l'enfant et de l'adulte ont augmenté en 2023

Treize communes ont été touchées, dont trois sur l'entier de leur territoire: Anières, Corsier et Hermance. Pour les autres, seuls certains quartiers étaient concernées. Il s'agit de Chêne-Bougeries, Chêne-Bourg, Choulex, Collonge-Bellerive, Cologny, Meinier, Puplinge, Thônex, Vandoeuvres ainsi qu'un secteur des Eaux-Vives en ville de Genève. (sda/ats)

Le dispositif de distribution d'eau mis en place ces derniers jours sera levé progressivement. Les citernes mobiles et les «chèvres» seront retirées à partir de mercredi midi. Sur le plan sanitaire, la situation est restée calme. Aucune hausse des consultations liées à cet événement n'a été constatée chez les médecins et dans les hôpitaux.

Aucune précaution particulière ne doit être prise, sauf peut-être pour les robinets restés fermés pendant trois jours. Il faut les ouvrir prudemment et laisser couler l'eau jusqu'à obtenir une eau transparente et fraîche, indiquent les SIG.

«Les résultats des analyses physicochimiques et bactériologiques montrent que les critères de potabilité sont conformes»

