Un chien «fou» agressif mord trois personnes à Genève

Genève: Un chien «fou» agressif mord trois personnes

Un chien a attaqué trois personnes ce dimanche, semant la panique sur le quai du Seujet. Deux victimes légèrement blessées ont quitté les lieux avant l’arrivée des forces de l’ordre. La troisième, plus sérieusement touchée, a été transportée aux HUG.
01.09.2025, 17:3501.09.2025, 17:35
C'est une véritable scène de panique qui a éclaté sous le pont Sous-Terre, à Genève, ce dimanche, en fin d'après-midi, rapporte la Tribune de Genève. Selon le quotidien, un chien de type American Staffordshire, une race interdite dans le canton, s’est attaqué à trois passants au quai du Seujet.

American staffordshire terrier portrait
Un American Staffordshire ou «amstaff». Image: iStockphoto

Des témoins affirment que l’animal, visiblement agité, portait une muselière mal fixée et échappait au contrôle de son maître. «Faites un détour, ce chien est agressif, il a déjà mordu plusieurs personnes», aurait averti un homme tentant de calmer l’animal, relaie la Tribune de Genève.

Deux victimes légèrement touchées ont quitté les lieux avant l’arrivée des forces de l’ordre. Une troisième, blessée plus sérieusement, a dû être transportée aux HUG, confirme le porte-parole de la police.

Le chien a été capturé et conduit à la fourrière, après identification de son propriétaire grâce à sa puce électronique. Celui-ci, lié à un campement installé depuis plusieurs semaines sous le pont, a été informé des démarches en cours par le Service de la consommation et des affaires vétérinaires. Pour ce genre de cas, la loi prévoit des sanctions allant de cours d’éducation canine obligatoires à l’euthanasie.

Cet épisode survient quelques jours seulement après un autre drame impliquant un chien agressif, qui a coûté la vie à un teckel. Faut-il craindre une recrudescence des attaques? La police cantonale se veut rassurante: «Ces deux événements sont distincts. Nous ne constatons pas d’augmentation des cas d’attaques de chiens», précise à la Tribune son porte-parole Alexandre Brahier. (mbr)

Le parlement zurichois remet en question à son tour le français dit «précoce» à l'école publique. Contre l'avis du gouvernement, il a adopté, lundi, une motion exigeant le renvoi au secondaire de l'enseignement de la langue de Molière.
L’article