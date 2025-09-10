assez ensoleillé17°
Attention à ce piège si vous commandez un taxi à Genève

De gauche à droite: José Gonçalves, secrétaire de la Fédération genevoise des taxis officiels, Omar Bennani, membre du bureau, et Sophie Massarotto, présidente.
De gauche à droite: José Gonçalves, secrétaire de la Fédération genevoise des taxis officiels, Omar Bennani, membre du bureau, et Sophie Massarotto, présidente.

A Genève, des compagnies de transport clandestines proposent leurs services de manière frauduleuse. Les services de taxis officiels dénoncent la pratique et demandent plus de contrôles.
10.09.2025, 20:4710.09.2025, 20:47
Les taxis genevois sont dans la tourmente, rapporte la Tribune de Genève. Des entreprises frauduleuses, très bien référencées sur les moteurs de recherche et même sponsorisées dans les résultats Google leur causent un important manque à gagner. Le secrétaire de la Fédération genevoise des taxis officiels (FGTO), José Gonçalves, raconte:

«Ces sociétés ne sont pas basées à Genève, mais à Thoune, à Bruxelles ou à Paris. Elles donnent un prix au hasard, les chauffeurs n’ont pas de carte professionnelle et ils circulent dans un véhicule lambda.»

Une baisse des revenus et de la réputation

La Tribune de Genève relate le cas d'une femme ayant eu à payer 55 francs pour un simple trajet entre les quartiers de Plainpalais et des Pâquis. Une situation que les taxis officiels dénoncent.

D'après ces derniers, des réseaux organisés sur l'application Telegram seraient à l'origine de ces prestations aux prix exagérés. Ces centrales clandestines ne disposeraient en outre pas des autorisations cantonales nécessaires pour exercer une telle activité et représentent, selon la fédération, un danger pour le public. José Gonçalves déplore:

«Il n’existe pas de pare-feu contre cette concurrence déloyale, les autorités sont impuissantes»

Une démarche auprès de la police du commerce et de lutte contre le travail au noir (PCTN) aurait été lancée, sans succès. Omar Bennani, membre du bureau, peste:

«Ces compagnies pirates salissent notre image et prêtent à confusion»

Savoir reconnaître les usurpateurs

La FGTO donne quelques indications pour bien identifier les taxis authentiques des faux; la présence d'une bombonne jaune sur le toit et d'un taximètre, l'écusson genevois sur les portières et des plaques allant de un à quatre chiffres.

Pour résoudre le problème, la FGTO demande plus de contrôles et la création d'une cyberbrigade pour repérer les sites fallacieux. Une proposition de l'UDC faite en 2021 au Grand Conseil pour réguler ces revendeurs de courses n'avait pas abouti.

Interrogé par la Tribune de Genève, le Département de l’économie et de l’emploi assure «que toute information portée à sa connaissance est dûment traitée». Pour la police cantonale, même son de cloche:

«Les effectifs dévolus et les contrôles opérés répondent aux exigences du cadre réglementaire et aux besoins identifiés.»

(ysc)

