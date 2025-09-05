averses modérées14°
Cybercrime

La CGN victime d'une cyberattaque, 400 clients alertés

La CGN renonce
Aucun système interne de la CGN n'a été mis en danger lors de l'attaque, assure la compagnie (image d'archives).Keystone

La CGN victime d'une cyberattaque: ce que doivent faire les clients

Un «script malveillant» a été détecté sur le site de la compagnie de navigation romande. Il aurait été actif durant cinq jours. 400 clients potentiellement concernés ont été alertés.
05.09.2025, 09:5505.09.2025, 09:55
La CGN a été la cible d'une cyberattaque mardi dernier. Dans un communiqué, la société indique avoir mis son site hors service après y avoir détecté «une activité douteuse».

«L'attaque a été stoppée immédiatement et des mesures de sécurité renforcées ont été mises en place»
La CGN

La CGN explique qu'un «script malveillant» a été actif durant cinq jours sur son site avant qu'il ne soit détecté. Quelque 400 clients ayant fait des transactions sur cette période ont donc été alertés. Ceux-ci ont notamment été invités à vérifier leurs relevés et, si nécessaire, à contacter leur banque.

Une nouvelle ligne de la CGN dérange à Genève

La compagnie de navigation tient toutefois à rassurer:

«Il est peu probable que les données puissent être utilisées, notamment si la société émettrice de carte de crédit utilise la double authentification»
La CGN

La CGN a finalement réactivé son site jeudi après-midi. Une plainte pénale va être déposée. (jzs)

