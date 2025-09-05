Aucun système interne de la CGN n'a été mis en danger lors de l'attaque, assure la compagnie (image d'archives). Keystone

La CGN victime d'une cyberattaque: ce que doivent faire les clients

Un «script malveillant» a été détecté sur le site de la compagnie de navigation romande. Il aurait été actif durant cinq jours. 400 clients potentiellement concernés ont été alertés.

La CGN a été la cible d'une cyberattaque mardi dernier. Dans un communiqué, la société indique avoir mis son site hors service après y avoir détecté «une activité douteuse».

«L'attaque a été stoppée immédiatement et des mesures de sécurité renforcées ont été mises en place» La CGN

La CGN explique qu'un «script malveillant» a été actif durant cinq jours sur son site avant qu'il ne soit détecté. Quelque 400 clients ayant fait des transactions sur cette période ont donc été alertés. Ceux-ci ont notamment été invités à vérifier leurs relevés et, si nécessaire, à contacter leur banque.

La compagnie de navigation tient toutefois à rassurer:

«Il est peu probable que les données puissent être utilisées, notamment si la société émettrice de carte de crédit utilise la double authentification» La CGN

La CGN a finalement réactivé son site jeudi après-midi. Une plainte pénale va être déposée. (jzs)