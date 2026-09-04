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Ces 9 ponts genevois vont nécessiter une intervention

Neuf ponts genevois nécessitent des travaux. Ici le pont de Sous-Terre, dans le quartier de la Jonction.
Neuf ponts genevois nécessitent des travaux. Ici le pont de Sous-Terre, qui traverse le Rhône et relie le quartier de la Jonction au quai du Seujet.Image: Keystone

Genève va dépenser des millions pour renouveler 9 de ses ponts

Neuf des 57 ponts entretenus par la Ville de Genève nécessitent des travaux. Des chantiers sont prévus ces prochaines années pour préserver ces ouvrages.
04.09.2026, 17:0604.09.2026, 17:06

Depuis le 20 juillet à Genève, le pont de Carouge est en travaux: ses piles sont renforcées grâce à un engin installé dans le lit de l'Arve, rapporte la Tribune de Genève. Déjà rénové en 2016 à sa surface, ses fondations souffrent désormais de l'érosion du fleuve.

Et il n'est pas le seul à requérir de l'attention. Sur les 57 ponts qu'entretient la ville de Genève, neuf nécessitent une intervention.

De gros travaux en perspective

Chaque structure est évaluée sur une échelle allant de 1 (bon état) à 5 (état alarmant). Les ponts du Val-d'Arve, de Sous-Terre et un tronçon du canal de l'Aire plafonnent à 4 et demandent, selon le Département de l’aménagement, des constructions et de la mobilité (DACM), «un suivi renforcé», relate la Tribune de Genève.

Les ponts de Charles-Galland, Saint-Victor et la Fontenette sont au niveau 3, le passage des voies CFF du chemin des Sports à 2.

C'est ce dernier ouvrage, le mieux noté, qui subira la transformation la plus lourde. Construit en 1937 à Châtelaine, il ne supporte que 28 tonnes, contre 40 exigées aujourd'hui, et sera renouvelé d'ici 2030. Le Val-d'Arve verra ses appuis remplacés, la passerelle de Sous-Terre sera refaite et les armatures du canal de l'Aire assainies.

Une enveloppe à plusieurs dizaines de millions

«L'objectif est de limiter les perturbations pour la population», indique Le DACM, qui poursuit:

«Certaines opérations nécessiteront toutefois des interventions plus importantes, pouvant entraîner des fermetures temporaires ou des restrictions. Elles pourront être réalisées durant des week-ends ou les vacances, afin de limiter leur impact.»
Propos relayés par la Tribune de Genève.
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Coût total des interventions: 29,6 millions de francs, dont 10,2 pris en charge par Carouge. La ville précise qu'aucun pont ne fait l'objet d'une urgence et qu'aucune liste de priorité n'est établie, même s'il ne faut «pas trop attendre». Les travaux débuteront fin 2026 et s'échelonneront jusqu'en 2030. (ysc)

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«Enfant, il parlait à peine»: le passé du tireur jurassien présumé se précise
Julien G., 43 ans, évitait les autres et a longtemps vécu chez ses parents. Personne ne l’aurait imaginé capable d’une telle tuerie. Dans le village, on s'interroge.
Julien G., l’auteur présumé de la tuerie d’Aarau, a grandi dans un petit immeuble à Corban, dans une région reculée du canton du Jura. La solidarité est forte dans ce village, où presque tout le monde se connaît. Julien G., lui, vivait à l’écart et n’avait pratiquement aucun contact.

Son isolement était déjà perceptible à l’école primaire. Une enseignante se souvient:
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