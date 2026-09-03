Jean-François de Saussure, directeur général de Genève Aéroport Keystone

Genève Aéroport dévoile ses chiffres et annonce des nouveautés

Un moteur à 3,3 milliards de francs: l'exploitant du tarmac genevois joue un rôle majeur pour l'économie régionale. Explications de son directeur général.

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L'exploitant du tarmac de Cointrin, Genève Aéroport, génère environ 3,3 milliards de francs de valeur ajoutée et près de 22 000 emplois. Son directeur général, Jean-François de Saussure, entend poursuivre le renforcement de la connectivité aérienne, importante notamment pour les entreprises. Deux nouvelles lignes directes sont à l'étude vers l'Asie et l'Amérique du Sud.

Sur les 3,3 milliards, près de 2 milliards ont bénéficié au canton de Genève, plus de 550 millions ont été générés dans la région française voisine et environ 770 millions dans le reste de la Suisse, détaille une étude du bureau d'étude zurichois Infras parue jeudi. «Les effets directs, indirects et induits de la plateforme ont un rôle majeur dans l'économie régionale», explique Jean-François de Saussure sur la terrasse de l'aéroport donnant sur les quelques 147 liaisons opérées par 57 compagnies.

Jean-François de Saussure Keystone

Les effets directs des 270 entreprises représentent environ 1,66 milliard et 11 500 emplois équivalent temps plein (ETP). Cette activité correspond à 2,6% du produit intérieur brut (PIB) du canton de Genève, ce dernier comptant au total 353 000 emplois (ETP).

Les retombées économiques s'étendent notamment aux fournisseurs, commerces, hôtels, restaurants et prestataires de services actifs dans le bassin transfrontalier. Les effets indirects sont liés aux achats des entreprises de la plateforme et les effets induits par les dépenses des salariés.

La contribution des activités de l'aviation générale et d'affaires et du fret aérien, tous effets confondus, représente respectivement 330 millions et 350 millions. Côté fret, quelque 96 000 tonnes ont transité sur le tarmac genevois.

17,8 millions de voyageurs

La connectivité aérienne est présentée comme un élément déterminant pour l'économie régionale, les entreprises et la Genève internationale. Elle facilite l'accès des entreprises aux marchés internationaux, l'arrivée de talents et de visiteurs et le rayonnement de Genève comme centre diplomatique, scientifique et financier.

«Lors du G7, tous les dirigeants sont passés par Genève, sans que la ville ne soit nécessairement leur destination finale», rappelle Jean-François de Saussure. Aussi, «les organisations internationales représentent une activité importante avec environ 4600 délégations protocolaires et 6000 conférences par an. Lorsque leurs budgets sont réduits, nous constatons une baisse du nombre de passagers».

En 2025, l'aéroport a accueilli 17,8 millions de voyageurs, «dans un aéroport conçu pour 5 millions», souligne le directeur général.

«Nous avons besoin de créer de nouvelles liaisons long-courriers afin d'améliorer notre positionnement»

Deux lignes directes vers Singapour et Sao Paulo sont actuellement à l'étude. Et, la desserte de la Chine est passée de cinq à sept vols par semaine. «Nous avons désormais davantage de passagers vers la Chine que vers les Etats-Unis.» (jzs/ats)