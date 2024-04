Poutine et Biden au sommet pour la paix en Ukraine? Ce que l'on sait

Ni la présidente de la Confédération Viola Amherd ni Ignazio Cassis n'ont confirmé ou démenti des noms d'invités lors de la conférence de presse. Il est encore trop tôt pour cela. (jah / avec ats, cap et rr)

«Nous suivons attentivement la conférence sur l'Ukraine que la Suisse va organiser et nous examinons la possibilité d'y participer»

Le diplomate a reproché à Berne non seulement les sanctions et son éloignement, selon lui, de la «neutralité», mais aussi les discussions actuelles pour utiliser les fonds «volés» aux Russes qu'elle a gelés, soit environ 7 milliards de francs.

L'ambassade de Russie à Berne a confirmé que Moscou n'était pas intéressée par une participation. Aucune invitation n'a été reçue de la part de la Suisse et même si cela devait encore arriver, la partie russe ne l'accepterait pas, a-t-elle indiqué dans une déclaration aux médias. La rencontre au Bürgenstock ne sera qu'une nouvelle série de consultations stériles qui n'aboutiront à aucun résultat concret, estime-t-elle. Notons que l'ambassadeur de Russie à l'ONU, à Genève, avait encore déclaré fin mars ne pas «voir de place pour des bons offices suisses pour le moment».

Se basant sur des indiscrétions, l'agence italienne Ansa affirme, pour sa part, que Joe Biden pourrait y participer après le sommet des dirigeants du G7 programmé du 13 au 15 juin en Italie. Et toujours selon cette même source, les dirigeants de 80 à 100 pays d'Europe, d'Afrique, d'Amérique latine et du Moyen-Orient seraient attendus au Bürgenstock.

Rappelons qu'à l'initiative de ce sommet, on retrouve la visite du président ukrainien Volodymyr Zelensky, à Berne, en janvier. C'était le point de départ d'un marathon diplomatique, histoire de convaincre un maximum de participants. Et rien n'est encore gagné.

La Suisse organisera le sommet pour la paix en Ukraine en juin. Mais son succès dépendra avant tout de qui y participera, notamment la Chine et les Etats-Unis. Voici ce que l'on en sait.

Les présidents américain, Joe Biden, et russe, Vladimir Poutine, en juin 2021 à Genève. Ce sera complique de faire pareil à Nidwald. Image: AP Pool AFP

