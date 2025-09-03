averses éparses16°
Guerre contre l'Ukraine

Maurer s'explique sur son voyage à Pékin avec Poutine, Xi et Kim

A Pékin, l'ex-conseiller fédéral UDC Ueli Maurer a assisté à défilé militaire. Il explique pour la première fois ses motivations.
L’ancien conseiller fédéral Ueli Maurer a participé à Pékin au grand défilé militaire marquant le 80e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Des photos montrent l'ancien ministre UDC debout sur une estrade, à proximité des chefs d’Etat chinois Xi Jinping et russe Vladimir Poutine.

teaser china maurer xi group photo
Cette« photo de famille» montrent Ueli Maurer sur une estrade, à proximité des chefs d’Etat chinois Xi Jinping et russe Vladimir Poutine.Image: imago

Dans une interview publiée mardi par la Radio Télévision Suisse (SRF), Maurer a déclaré qu’il avait assisté à la parade en tant que simple particulier. Il n’en avait pas informé le Conseil fédéral à qui il voulait visiblement éviter des problèmes. «Cela aurait été une décision délicate pour le Conseil fédéral. Je ne voulais pas l’exposer à ce dilemme.»

La Suisse était officiellement représentée par l’ambassadeur suisse à Pékin, a-t-il ajouté.

Pourquoi ce voyage

«En Suisse, on ne parle que de ce défilé militaire», a poursuivi Maurer. «Mais il s’agit en réalité d’une journée commémorative pour la fin de la Seconde Guerre mondiale. Ce conflit a coûté tout de même quatre millions de vies humaines en Chine. C’est le respect de cette mémoire qui m’a incité à accepter l’invitation.»

Il a ajouté que tous les Etats d’Asie centrale avaient été conviés à l’événement. Il s’agit des pays qui forment avec la Suisse un groupe à la Banque mondiale et au Fonds monétaire international, qu’il avait suivis pendant des années comme ministre des Finances. Il devait rencontrer leurs représentants mercredi.

Interrogé sur les critiques liées à son voyage, l'ancien élu a répondu qu’en cette période particulière, il fallait dialoguer les uns avec les autres et non pas les uns contre les autres. La Chine n’avait jamais «bousculé» la Suisse nulle part, mais l’avait toujours soutenue. «Notre neutralité ne doit pas ériger de frontières ni de murs, mais rester ouverte à tous», a lancé Ueli Maurer sur la SRF. (jah/sda)

