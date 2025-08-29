Maurer participera à un défilé avec Poutine

Mercredi prochain, la Chine célébrera le 80e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale avec le plus grand défilé militaire de la décennie. Parmi les invités figure l’ancien conseiller fédéral Ueli Maurer.
Le Parti communiste chinois profitera de l’occasion pour exhiber ses armements les plus modernes et a convié des dirigeants du monde entier. Aux côtés de l’ancien conseiller fédéral UDC figureront notamment:
Selon la SRF, Ueli Maurer sera le seul représentant suisse à assister au défilé. L’ex-conseiller fédéral dit avoir reçu une invitation du gouvernement chinois, qu’il a choisi d’accepter. Pour lui, il est essentiel de maintenir des contacts et de bonnes relations avec Pékin.
La Chancellerie fédérale a précisé à la SRF qu’aucun mandat officiel n’avait été donné pour ce déplacement. Le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) n’avait d’ailleurs pas été informé.
Ueli Maurer s’est toujours montré amical avec la Chine, mettant l’accent sur les relations économiques. En 2019, alors président de la Confédération, il avait rencontré son homologue chinois Xi Jinping.
Même après son départ du gouvernement, Maurer a conservé des liens étroits avec Pékin. En septembre 2024, il a assisté à un événement du Comité central du Parti communiste chinois à Shandong. L’année précédente, il s’était rendu à l’ambassade de Chine à Berne, le jour même où le Parlement adoptait une motion en faveur d’un rapprochement de la Suisse avec Taïwan. (rbu)