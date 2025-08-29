assez ensoleillé13°
DE | FR
burger
International
Ueli Maurer

Ueli Maurer en Chine avec Poutine et Kim Jong Un

Switzerland&amp;#039;s President Ueli Maurer, right, and China&amp;#039;s President Xi Jinping review an honor guard during a welcome ceremony at the Great Hall of the People, Monday, April 29, 2019, ...
En 2019, le dirigeant chinois Xi Jinping avait reçu à Pékin Ueli Maurer, alors président de la Confédération de l’époque.Image: AP/Pool Kyodo News

Maurer participera à un défilé avec Poutine

L'ancien conseiller fédéral participera la semaine prochaine aux célébrations du 80e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale organisées par le Parti communiste chinois. Aucun mandat officiel n’a pourtant été donné pour ce déplacement.
29.08.2025, 06:0029.08.2025, 08:32
Plus de «International»

Mercredi prochain, la Chine célébrera le 80e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale avec le plus grand défilé militaire de la décennie. Parmi les invités figure l’ancien conseiller fédéral Ueli Maurer.

Le Parti communiste chinois profitera de l’occasion pour exhiber ses armements les plus modernes et a convié des dirigeants du monde entier. Aux côtés de l’ancien conseiller fédéral UDC figureront notamment:

  • Vladimir Poutine, président de la Russie (invité d’honneur)
  • Kim Jong Un, leader nord-coréen,
  • Aleksandar Vucic, président de la Serbie
  • Robert Fico, premier ministre slovaque
  • Prabowo Subianto, président de l’Indonésie
  • Norodom Sihamoni, roi du Cambodge
  • Min Aung Hlaing, chef de facto du Myanmar

Selon la SRF, Ueli Maurer sera le seul représentant suisse à assister au défilé. L’ex-conseiller fédéral dit avoir reçu une invitation du gouvernement chinois, qu’il a choisi d’accepter. Pour lui, il est essentiel de maintenir des contacts et de bonnes relations avec Pékin.

«La Chine voit la neutralité Suisse d'un bon œil»

La Chancellerie fédérale a précisé à la SRF qu’aucun mandat officiel n’avait été donné pour ce déplacement. Le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) n’avait d’ailleurs pas été informé.

epa07939744 Swiss President Ueli Maurer (R) welcomes Chinese Foreign Minister Wang Yi in Bern, Switzerland, 22 October 2019. Chinese Foreign Minister Wang Yi is in Switzerland on an official working v ...
En 2019, Maurer a reçu le ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi, à Berne.Image: EPA

Politique favorable à la Chine

Ueli Maurer s’est toujours montré amical avec la Chine, mettant l’accent sur les relations économiques. En 2019, alors président de la Confédération, il avait rencontré son homologue chinois Xi Jinping.

Même après son départ du gouvernement, Maurer a conservé des liens étroits avec Pékin. En septembre 2024, il a assisté à un événement du Comité central du Parti communiste chinois à Shandong. L’année précédente, il s’était rendu à l’ambassade de Chine à Berne, le jour même où le Parlement adoptait une motion en faveur d’un rapprochement de la Suisse avec Taïwan. (rbu)

L'actu internationale jour et nuit

Le nombre d'incendies explose en Europe: voici l'ampleur des dégâts
de Alberto Silini
2
Face au surtourisme, la Norvège distribue des sacs à excréments
de Niels Anner, copenhague
Après le mirage des JO, les sans-abris sont de retour à Paris
de Emma LAUNE-TEREYGEOL, paris
Analyse
«Faites un deal»: Trump met Zelensky sous pression après avoir vu Poutine
de Renzo Ruf
5
Thèmes
Un château vieux de 650 ans s'effondre en Chine
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
As-tu quelque chose à nous dire ?
As-tu une remarque pertinente ou as-tu découvert une erreur ? Tu peux volontiers nous transmettre ton message via le formulaire.
1 Commentaire
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
1
Les plus lus
1
La pharma suisse investit 700 millions pour calmer Trump
2
«J'étais dans la merde»: il raconte sa course-poursuite avec la police
3
Voici combien gagnent les enseignants en Suisse
Mort d'un streamer en direct: une enquête ouverte à Paris
Le justice française veut éclaircir les circonstances du décès du vidéaste Jean Pormanove. Elle annonce l'ouverture d'une enquête sur les pratiques de la plateforme de diffusion Kick.
La procureure de Paris a annoncé mardi l'ouverture d'une enquête sur les pratiques de la plateforme de streaming Kick, en plus de celle déjà menée par le parquet de Nice pour éclaircir les circonstances du décès en direct du vidéaste Jean Pormanove.
L’article