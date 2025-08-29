En 2019, le dirigeant chinois Xi Jinping avait reçu à Pékin Ueli Maurer, alors président de la Confédération de l’époque. Image: AP/Pool Kyodo News

Maurer participera à un défilé avec Poutine

L'ancien conseiller fédéral participera la semaine prochaine aux célébrations du 80e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale organisées par le Parti communiste chinois. Aucun mandat officiel n’a pourtant été donné pour ce déplacement.

Mercredi prochain, la Chine célébrera le 80e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale avec le plus grand défilé militaire de la décennie. Parmi les invités figure l’ancien conseiller fédéral Ueli Maurer.

Le Parti communiste chinois profitera de l’occasion pour exhiber ses armements les plus modernes et a convié des dirigeants du monde entier. Aux côtés de l’ancien conseiller fédéral UDC figureront notamment:

Vladimir Poutine , président de la Russie (invité d’honneur)

, président de la Russie (invité d’honneur) Kim Jong U n , leader nord-coréen,

, leader nord-coréen, Aleksandar Vucic , président de la Serbie

, président de la Serbie Robert Fico , premier ministre slovaque

, premier ministre slovaque Prabowo Subianto , président de l’Indonésie

, président de l’Indonésie Norodom Sihamoni , roi du Cambodge

, roi du Cambodge Min Aung Hlaing, chef de facto du Myanmar

Selon la SRF, Ueli Maurer sera le seul représentant suisse à assister au défilé. L’ex-conseiller fédéral dit avoir reçu une invitation du gouvernement chinois, qu’il a choisi d’accepter. Pour lui, il est essentiel de maintenir des contacts et de bonnes relations avec Pékin.

La Chancellerie fédérale a précisé à la SRF qu’aucun mandat officiel n’avait été donné pour ce déplacement. Le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) n’avait d’ailleurs pas été informé.

En 2019, Maurer a reçu le ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi, à Berne. Image: EPA

Politique favorable à la Chine

Ueli Maurer s’est toujours montré amical avec la Chine, mettant l’accent sur les relations économiques. En 2019, alors président de la Confédération, il avait rencontré son homologue chinois Xi Jinping.

Même après son départ du gouvernement, Maurer a conservé des liens étroits avec Pékin. En septembre 2024, il a assisté à un événement du Comité central du Parti communiste chinois à Shandong. L’année précédente, il s’était rendu à l’ambassade de Chine à Berne, le jour même où le Parlement adoptait une motion en faveur d’un rapprochement de la Suisse avec Taïwan. (rbu)