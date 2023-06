Guy Parmelin a été élu le 9 décembre 2015 au troisième tour de scrutin pour succéder à Eveline Widmer-Schlumpf (alors PBD). Keystone

Après Berset, Parmelin va-t-il aussi démissionner?

Le 9 novembre, Guy Parmelin fêtera son 64e anniversaire et deviendra en même temps le plus ancien au conseiller fédéral. Beaucoup s'attendent à ce qu'il se retire avant les élections.

Othmar von Matt / ch media

Plus de «Suisse»

Il y a trois mois, le président de l'UDC Marco Chiesa se tenait à la porte de la petite salle de réunion du centre de presse de la Confédération, lorsqu'un journaliste lui a demandé: «L'UDC tient-elle une conférence de presse?» Réponse de Chiesa:

«Guy Parmelin a démissionné»

Il avait, par la suite, ajouté: «Vous ne vous attendiez pas à ça, je suppose!», avant d'éclater de rire. Une blague, donc.

Après le départ d'Alain Berset, on peut sérieusement se demander si le conseiller fédéral UDC Guy Parmelin n'annoncera pas lui aussi son départ avant les élections au Conseil national de 2023. Le 9 novembre, il aura 64 ans et ne sera donc plus qu'à un an de la retraite.

Mais surtout, après le départ du Fribourgeois, Guy Parmelin est le conseiller fédéral le plus ancien. Il a été élu le 9 décembre 2015 au troisième tour de scrutin pour succéder à Eveline Widmer-Schlumpf (alors PBD). Fin 2023, il aura donc passé huit ans au Conseil fédéral, soit deux législatures complètes.

Guy Parmelin et son humour légendaire

Le Vaudois réagit avec beaucoup d'humour à la question. Urs Wiedmer, chef de la communication du Département de l'économie et proche de Guy Parmelin, a déclaré que son passeport diplomatique était encore valable jusqu'en 2029. Toutes les portes sont ouvertes. Théoriquement, il pourrait encore remplier pour une législature et demie avant de devoir rendre ou renouveler son passeport diplomatique. Cela n'exclut évidemment pas non plus qu'il laisse son siège vacant à la fin de la législature.

«Rien n'indique que Guy Parmelin souhaite se retirer. Au contraire, il est très motivé et met tout en œuvre pour renforcer la place industrielle suisse et notre économie d'exportation» La direction de l'UDC

Le conseiller national UDC Thomas Aeschi est encore plus clair sur la question de la démission. «En aucun cas. Guy Parmelin restera certainement quatre ans de plus au Conseil fédéral. Il fait son travail avec beaucoup de plaisir. Et des dossiers importants sont sur son bureau.»

Cet article pourrait vous intéresser: Le Conseil fédéral va désormais se déplacer dans ce bolide

Thomas Aeschi pense, avant tout, au dossier de l'Union européenne (UE) et à d'autres accords de libre-échange. En ce qui concerne l'UE, le ministre de l'Economie travaille avec Helene Budliger Artieda, la cheffe du Secrétariat d'Etat à l'économie (Seco) à un compromis de politique intérieure sur la protection des salaires entre employeurs et employés. Les accords de libre-échange concernent principalement l'Inde et les pays du Mercosur. L'Argentine, le Brésil, le Paraguay et l'Uruguay en sont membres à part entière, la Bolivie est candidate à l'adhésion.

«Les choses se présentent bien avec l'Inde, mais certaines questions restent ouvertes avec le Mercosur, explique le parlementaire. Mais avec Lula da Silva comme nouveau président du Brésil, la situation s'est améliorée, car avec lui, on pourrait aussi discuter d'un agenda environnemental commun pour protéger l'Amazonie.»

Passage par le Brésil cet été

Guy Parmelin se rendra au Brésil en juillet. Le président de l'UDC Marco Chiesa sera également du voyage. Il remplacera Pirmin Bischof (Centre), président de la Commission de politique extérieure (CPE) du Conseil des Etats, qui a eu un empêchement. Marco Chiesa se souvient très bien de la plaisanterie qu'il a faite, il y a trois mois, sur la prétendue démission de Parmelin, mais rappelle:

«Début 2023, j'avais dit dans l'émission Arena aux côtés de tous les présidents de parti qu'Alain Berset démissionnerait à la fin de l'année»

Il avait donc vu juste.

Traduit et adapté de l'allemand par Anaïs Rey.