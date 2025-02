Les hautes écoles suisses ont peur pour les performances du pays

Le Département de la Formation, de Guy Parmalin, envisage notamment de réduire la contribution fédérale dans tous les types de hautes écoles. Image: keystone

Les acteurs de la formation et de la recherche refusent les coupes budgétaires et demandent au Conseil fédéral de revoir sa position pour éviter une pénurie de talents.

Les mesures d'économies prévues dans la formation et la recherche scientifique ne passent pas. Les acteurs du domaine demandent au Conseil fédéral – et donc au Département de la formation de Guy Parmelin – de revoir sa copie. Sinon, une pénurie de main-d'oeuvre qualifiée est assurée, ont-ils plaidé mardi.

Les mesures prévoient des économies dans la formation, la recherche et l'innovation (FRI) pour plus de 460 millions de francs par an dès 2027. Le Conseil fédéral envisage notamment de réduire la contribution fédérale dans tous les types de hautes écoles, rappelle la branche FRI dans un communiqué.

Les hautes écoles suisses, qui font partie des meilleures du monde, ne pourront plus faire face à la hausse attendue du nombre d'étudiantes et étudiants (+18% dans les dix prochaines années). Les besoins en main-d'œuvre qualifiée ne pourront plus être satisfaits, s'inquiètent ces acteurs.

La recherche ne sera pas épargnée. Des centaines de projets ne pourront pas être financés, de même que 2000 postes de jeunes chercheuses et chercheurs. Cela aura un impact négatif sur l'économie suisse. (jah/ats)