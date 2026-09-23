Guy Parmelin a pris la parole devant les chefs d'Etat présents lors de l'Assemblée générale des Nations Unies, à New York. Keystone

Guy Parmelin à l'ONU: «Les obstacles peuvent être surmontés»

Guy Parmelin s'est exprimé à New York, devant l'assemblée des Nations unies. Le président de la Confédération a appelé à plus de coopération entre les chefs d'Etat.

Plus de «Suisse»

Guy Parmelin a appelé mardi les chefs d'Etat et de gouvernement présents l'ONU à «montrer que la coopération demeure possible». La Suisse, pays de montagnes, de vallées et de langues différentes, a appris à surmonter ce qui nous sépare, a-t-il déclaré.

«Une frontière naturelle peut aussi devenir un lieu de passage», a déclaré le président de la Confédération devant l'Assemblée générale des Nations unies à New York.

«Notre expérience nous a appris que le dialogue n'est pas un signe de faiblesse» Guy Parmelin

La coopération n’impose pas ses valeurs ou un modèle unique. Elle est utile quand elle crée des partenariats, facilite le partage des connaissances et renforce la capacité de chacun à agir par lui-même. «Il s'agit moins de faire pour autrui que de faire avec lui», a déclaré Guy Parmelin. (ats/svp)