Les participants doivent désormais s'attendre à des attaques de phishing ciblées. archivBild: KEYSTONE

1 million de Suisses se sont fait hacker leurs données

La société Datasport, connue pour ses événements sportifs comme le marathon de ski de l'Engadine, a été piratée. Des cybercriminels proposent désormais d'acheter les données volées en masse. Probablement aussi celles d'un journaliste de watson.

Daniel Schurter

La société Datasport AG a été victime d'un piratage massif. Les données personnelles de «jusqu'à un million d'athlètes» ont été volées, comme l'entreprise suisse l'informe sur son site Internet. Les données seraient depuis peu proposées à la vente sur un forum destiné aux cybercriminels, a rapporté jeudi Inside-IT.

Selon cette enquête, des inconnus vendent environ 1,3 million de données à d'autres cybercriminels. Plus de 900 000 jeux de données concerneraient des Suisses, le reste étant des personnes de pays voisins.

Tentative d'apaisement sur le site web de Datasport. Dans un premier temps, l'impact du piratage a été totalement mal évalué. Screenshot: hdatasport.com

L'entreprise, dont le siège est à Gerlafingen (SO), aurait informé le Préposé fédéral à la protection des données (PFPDT).

Que savons-nous de la cyberattaque?

Selon le communiqué publié sur le site web de Datasport, les cybercriminels ont frappé le 22 janvier 2024. «A l'époque, nous avons constaté une attaque sur nos systèmes.»

Les dirigeants assurent que:

«Notre service informatique a réagi immédiatement et a pu stopper l'attaque en quelques minutes»

Cette présentation est – pour le dire prudemment – un peu enjolivée. Les responsables informatiques n'ont en tout cas pas remarqué que le vol de données était bien plus grave qu'ils ne le pensaient initialement.

Jusqu'au 31 janvier, Datasport n'avait, selon ses propres indications, «aucun indice permettant de penser que plus de quelques jeux de données» avaient été touchés. Le site Web de l'entreprise a certes informé de manière transparente sur la cyberattaque à partir du 23 janvier. Mais le réveil brutal a eu lieu plus tard.

«Il s'avère maintenant que jusqu'à un million de noms, d'adresses postales et parfois de numéros de téléphone et d'adresses e-mail d'athlètes pourraient être concernés. Les données liées à la sécurité comme les mots de passe ou les informations de paiement ne sont pas concernées» datasport.com

Comment cela a-t-il pu se produire?

Le directeur de Datasport, Thomas Bachofner, a déclaré au portail d'informations informatiques inside-it.ch:

«Datasport avait augmenté la géoredondance lors du contrôle régulier des mesures techniques et organisationnelles relatives à la sécurité des données et des informations et transféré les données dans un autre centre informatique à des fins de sauvegarde.»

Les responsables avaient donc fait en sorte que les données des utilisateurs stockées dans un centre de données soient également stockées dans un autre centre de données.

Au cours du transfert de données, il y a dû avoir une faille de sécurité peu avant le 23 janvier, explique le CEO, qui assure que:

«Datasport l'a comblée en quelques minutes après sa découverte»

Inside-IT constate: «Le ou les pirates ont toutefois dû profiter de cette courte fenêtre d'opportunité».

Le directeur général de Datasport tente de relativiser le caractère explosif du vol de données:

«La plupart des informations qui étaient potentiellement concernées sont mises en ligne par nos utilisateurs eux-mêmes sur Datasport.com et peuvent donc être consultées publiquement.» quelle: inside-it.ch

Les responsables de Datasport n'étaient pas joignables par téléphone jeudi après-midi. watson a posé la question par e-mail. Une réponse est attendue.

Qui est concerné et que faut-il faire?

«Les personnes qui ont participé au marathon de ski de l'Engadine, à la course de la Saint-Sylvestre à Zurich ou au marathon de Lausanne pourraient s'être fait voler leurs données» Inside-IT

Le communiqué publié sur le site de Datasport indique que les «personnes potentiellement concernées» n'ont rien à faire.

Néanmoins, les sportifs amateurs qui ont participé à de tels événements doivent désormais être particulièrement vigilants.

Il est recommandé d'être «encore plus vigilant que ce n'est malheureusement déjà le cas», selon Datasport, et de ne pas ouvrir d'e-mails ou de SMS suspects, par exemple.

«A l'adresse e-mail cyber@datasport.com, nous sommes à votre disposition pour répondre à vos questions et à vos préoccupations et pour recevoir des informations sur des activités suspectes»

Jeudi après-midi, un rédacteur de watson a envoyé une demande en ce sens par e-mail à Datasport. Ceci parce qu'il fait probablement partie des personnes concernées - en tant qu'ancien participant au marathon de ski de l'Engadine. L'entreprise piratée a réagi dans les 70 minutes par un e-mail de réponse standardisé. On y lit ceci:

«Nous comprenons votre inquiétude concernant le cyber-incident survenu chez Datasport et vous assurons que nous prenons cette situation très au sérieux et que nous la regrettons vivement.



Malheureusement, les institutions et les entreprises du monde entier subissent aujourd'hui constamment des cyberattaques. En tant que grand fournisseur, nous y sommes aussi régulièrement confrontés. La sécurité des données est notre priorité absolue. Nous mettons constamment à jour notre sécurité informatique.»

screenshot: watson.ch

L'entreprise poursuit: «A notre connaissance, vos données peuvent être potentiellement concernées». Il pourrait s'agir des données suivantes:

myDS-ID

Prénom et nom de famille

Sexe

Date de la naissance

Nationalité et langue

Code postal

Adresse

Numéro de téléphone

Adresse e-mail

L'Office fédéral de la cybersécurité (Ofcom) informe sur son site web sur le phishing et d'autres attaques qui menacent en rapport avec des données volées.

Selon ses propres indications, Datasport s'occupe chaque année de plus de 300 manifestations «dans les domaines de la course à pied, de la marche, du cyclisme, du VTT, du roller, du triathlon/duathlon, du ski de fond et du ski alpin». En tant que prestataire global, l'entreprise est «responsable de la gestion des données, des inscriptions, de l'encaissement, du chronométrage, du service des résultats, des systèmes de speaker et d'information ainsi que de la diffusion des informations».

(Traduit et adapté par Chiara Lecca)