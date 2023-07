Une arnaque au tueur à gages vise les Suisses

Des escrocs se font passer pour des assassins et pressent leurs victimes de leur envoyer de l'argent sous peine d'être exécutées. La France met en garde contre cette technique également présente en Suisse depuis plusieurs mois.

C'est une arnaque digne d'un thriller. Depuis le mois de mai dernier, une vague de messages frauduleux se propage dans de nombreuses boîtes mail francophones. Un «ange de la mort» prétend être chargé de mettre fin à la vie du destinataire.

«Cette semaine, un client m’a contacté avec toutes vos coordonnées et m’a demandé de vous tuer» «Kill Angel of Death»

La victime se voit alors proposer une alternative. Il lui est possible d'annuler le contrat en s'acquittant d'une somme d'argent. Une fois le montant reçu, le malfaiteur promet d'abandonner sa mission et de lui révéler en outre le nom de son supposé commanditaire.

Alors que l'alerte a récemment été lancée par le gouvernement français, pays particulièrement touché par cette arnaque, La Tribune de Genève a appris jeudi 20 juillet que le problème concernait également les internautes suisses:

«Nous avons connaissance de cas similaires» Beatrice Kubli, responsable de projet à la Prévention Suisse de la cybercriminalité tribune de genève

Fraude présente en Suisse depuis 2022

En Suisse, le premier cas du genre remonte à 2022. Mais la spécialiste précise dans le quotidien genevois que ces arnaques au faux tueur à gages s'avèrent à l'heure actuelle peu nombreuses. En revanche, elles ne demeurent pas moins graves, du fait qu'elles suscitent davantage de peur et de panique chez les victimes, en comparaison aux traditionnelles techniques de phishing à l'assurance, aux données volées, ou à la loterie.

Si l'arnaque au faux tueur à gages reste rare, le quotidien genevois rapporte par ailleurs qu'au cours des dix dernières années, les arnaques en ligne ont particulièrement augmenté en Suisse. Et d'ajouter qu'elles devenaient beaucoup plus crédibles. Olivia Cutruzzolà, cheffe de la section prévention et relations avec les citoyens à la police cantonale vaudoise confirme le constat:

«Il y a quelques années, les messages étaient remplis de fautes de français ou d’orthographe, et les gens se méfiaient. Désormais, la forme a été bien améliorée» Olivia Cutruzzolà, cheffe de la section prévention et relations avec les citoyens à la police cantonale vaudois tribune de genève

Signaler , même si l'auteur vit à l'étranger

Du reste, quel que soit le scénario choisi, l'issue reste la même: obtenir les données de cartes de crédit ou de cartes bancaires. Face à ce genre de messages, Beatrice Kubli conseille «de se demander si la situation décrite est probable, ou même possible»

Il est également recommandé à toutes les victimes de phishing de signaler l'attaque, voire de déposer une plainte, même si les auteurs agissent depuis l’étranger. Cela permet de connaître la forme et l’importance des menaces. (mndl)