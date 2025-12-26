«Fuck UDC»: une plainte pénale déposée à Zurich

Les entrées des immeubles d'habitation de représentants de l'UDC ont été badigeonnées de slogans à Zurich. Le parti exige des mesures.

Des inconnus ont barbouillé de slogans les entrées des immeubles d'habitation de représentants de l'UDC zurichoise. Les personnes concernées ont déposé une plainte pénale.

L'UDC cantonale et municipale ont publié vendredi un communiqué commun. Interrogée, la police de la ville de Zurich confirme au moins un cas. Pour l'instant, elle ne fournit pas de détails.

La police zurichoise confirme au moins un cas. Image: UDC Zurich

L'UDC soupçonne des extrémistes de gauche, dont l'objectif est l'intimidation. Elle exige que la police intervienne avec fermeté et que les autorités condamnent ces actes. (jzs/ats)