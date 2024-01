L'émission Arena de la SRF blâmée pour des propos sur le Hamas

Pourquoi 2024 sera un «cauchemar» pour Baume-Schneider

Après une longue pause, les Suisses devront se prononcer sur toute une série de propositions fédérales en 2024. La nouvelle ministre de l'Intérieur Elisabeth Baume-Schneider sera en première ligne et devra souvent s'opposer à son propre parti.

On présente souvent la Suisse comme le pays des référendums. Ce cliché a toutefois récemment eu la vie dure au niveau fédéral. En 2023, on n'a voté que sur trois propositions le 18 juin: l’imposition minimale de l’OCDE, la loi sur le climat et l'innovation et la loi Covid. Deux scrutins ont été annulés faute de modèles prêts à être votés.