«Brisée», elle quitte son parti à cause de l'homophobie

Lea Blattner (au centre) a fait son coming out l’an dernier. Depuis, elle subit beaucoup de haine, y compris au sein de son propre parti. Image: KEYSTONE

Elle quitte le Parti évangélique à cause de l'homophobie

Après s'être confiée sur son homosexualité, la coprésidente des Jeunes Parti évangélique a reçu une vague de réactions haineuses. Elle vient d'annoncer vouloir renoncer à son poste.

Hanna Hubacher

Lea Blattner en a eu assez. En avril dernier, la coprésidente des Jeunes Parti évangélique suisse faisait son coming out et révélait être lesbienne. Ce lundi matin, elle a annoncé sa démission. Elle quitte non seulement la coprésidence des JPEV, mais aussi le comité directeur du PEV Suisse ainsi que le comité cantonal du PEV de Bâle-Campagne.

En cause, le rejet auquel elle est confrontée au sein même du PEV depuis son coming out. Elle confie à watson:

«J’ai subi énormément de haine. Beaucoup de personnes dans le parti sont dérangées par le fait que je parle ouvertement de ma sexualité.»

Après son coming out, Lea Blattner a reçu de nombreux messages haineux sur les réseaux sociaux. Une situation qui l’a «épuisée et, par moments, brisée», écrit-elle dans une prise de position publiée en ligne. Elle a donc décidé de tirer un trait sur sa vie politique. Elle explique:

«Je me dois de me protéger»

Des menaces dans sa boîte aux lettres

Mais ce sont surtout les réactions négatives venues de la base du parti qui l’ont profondément atteinte. Elle dit les avoir ressenties notamment lors d’événements du PEV:

«J’ai remarqué que les gens me regardaient différemment, qu’on ne me parlait parfois plus. Ou qu’on chuchotait dans mon dos.»

En mai dernier, elle a reçu une première lettre de menace anonyme. La semaine dernière, un deuxième courrier du même genre a été déposé dans sa boîte aux lettres. watson a pu consulter cette missive. Lea Blattner ne souhaite pas en dévoiler le contenu exact, mais le texte laisse toutefois penser que l’auteur appartient au parti. Outre des insultes, il contient des menaces explicites de violence. Lea Blattner compte désormais porter plainte contre l’auteur du second courrier.

La militante dit avoir reçu malgré tout beaucoup de soutien de la part du comité des JPEV. La maison mère, en revanche, lui a donné l’impression d’être dépassée par la situation et est rapidement revenue aux affaires courantes après la révélation des lettres de menace. Elle regrette:

«J’aurais souhaité que le parti en tire des conséquences et applique une politique de tolérance zéro»

Elle n'exclut pas un retour

Cette démission n’a pas été une décision facile à prendre. «Je partage 99% des valeurs de ce parti», souligne-t-elle. Elle y compte aussi de nombreux amis. Lea Blattner espère que son départ provoquera une prise de conscience et que le PEV se penchera sérieusement sur la question de l’hostilité envers les personnes queer. Elle lance:

«Pour qu’un autre membre queer du parti n’ait pas à vivre ce que j’ai vécu, le PEV devra faire mieux la prochaine fois.»

Sa démission formelle aura lieu durant l’assemblée des délégués, en avril prochain. D'ici là, elle n’exclut pas un retour à ses fonctions:

«Si le parti est prêt à se remettre en question et à travailler sur lui-même, ce n’est pas impossible»

Traduit de l'allemand par Joel Espi