Bonne nouvelle pour les fans de Tissot en Suisse romande

En plein salon Watches & Wonders, qui vient tout juste de démarrer ce mardi pour le plus grand plaisir des amateurs d'horlogerie, la célèbre marque originaire du Locle (NE) s'apprête à ouvrir sa toute première boutique en Suisse romande, afin de se rapprocher de sa clientèle francophone.

Après Zermatt, Zurich, Interlaken et Lucerne, Tissot s'installe enfin sous nos latitudes. Et c'est à Lausanne, au cœur de la Rue de Bourg, en lieu et place de l'ancienne boutique Swatch, que se nichera la cinquième boutique de la maison en Suisse.

Un espace flambant neuf de 69 mètres carrés, tout à la gloire de la marque horlogère locloise, et qui reprend les codes stylistiques habituels de la marque déjà présents à Paris, Osaka, Rome, Londres ou Sydney: bois, briques en verre rouge, éléments métalliques et éclairage rétro.

La cinquième boutique Tissot ouvrira ses portes le 2 avril 2025. image: tissot

Un nouvel emplacement qui lui permettra de se rapprocher de sa clientèle romande, comme se réjouit le CEO de Tissot Sylvain Dolla, dans un communiqué.

«Ce contact direct est essentiel pour offrir une expérience d'achat de qualité, avec un service personnalisé et professionnel» Sylvain Dolla, CEO de Tissot, dans un communiqué transmis à watson

C'est à partir du 2 avril que les amateurs de la marque, née en 1853 dans les montagnes neuchâteloises, pourront découvrir ce point de vente flambant neuf. Ils y trouveront tant les best-sellers des collections emblématiques, classiques, sports et solaires, ainsi que ses nouveautés. Sans oublier de bénéficier de conseils, services et réparations et autres indispensables changements de piles.

L'inauguration officielle, quant à elle, aura lieu le 8 mai 2025. La promesse d'attirer foule de curieux, fans de longue date comme nouveaux amateurs potentiels des gardes-temps du Locle. (mbr)