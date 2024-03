Swatch vient de lancer sa Art Journey Collection 2024, en partenariat avec les galeries Tate de Londres. image: swatch/watson

Swatch s'est associé au Tate pour une expo aussi dingue que trop courte

La célébrissime marque de montres helvétique, spécialiste dans l'art d'exposer au même titre le peintre William Turner, Snoopy que la reine d'Angleterre, nous a conviés à Londres pour découvrir sa toute nouvelle collection «Art Journey», au cours d'une fascinante exposition immersive... Hélas, beaucoup trop courte.

marine brunner, londres

Fermez les yeux, imaginez. Une musique lancinante, hypnotique. Une obscurité complète. Une poignée d'agents en combinaison blanche, tout sourire, aux allures de cosmonaute, pour vous guider vers les portes d'un lieu souterrain. Comme un univers parallèle. Puis soudain, une sorte de flash. Des néons jaunes, roses, bleus, violets. Des formes qui flottent. Des couloirs qui ne débouchent sur rien.

Non, nous ne sommes pas faufilés dans un vaisseau spatial. Ni dans une boîte de nuit underground de Londres. Bienvenue dans le labyrinthe mis en place par Swatch et le Tate Modern au 180 The Strand, au coeur d'une galerie de la capitale.

Après le MoMa de New York, la galerie des Offices de Florence ou encore le Louvre d'Abu Dhabi, c'est avec le Tate Modern que s'est associé la marque suisse pour concevoir sept modèles de montres, forcément, tous frappadingues. Il fallait bien une expérience immersive, colorée, bizarroïde et enchanteresse pour exposer les sept créations de l'horloger conçues dans le cadre de sa Swatch Art Journey 2024. Sept montres, sept oeuvres emblématiques.

Une immense composition florale aux allures de monstre de science-fiction pour la montre hommage, Scarlet Sunset. watson

Des jambes de fée pour le Cirque Bleu de Marc Chagall. watson

Ici, la Scarlet Sunset, un hommage au peintre William Turner, le «père de l'art moderne», se retrouve exposée au milieu d'une immense composition de fleurs (des vraies), qui semble tout droit sortie du cerveau de David Cronenberg. Là, pour le Cirque Bleu de Marc Chagall, une paire de gambettes fluorescentes côtoie des pyramides et des cerceaux de cirque. Au milieu d'une spirale fuschia, la bien nommée Spirals de Louise Bourgeois défie les lois de la gravité. Quant à la Orange and red on pink, de l'artiste britannique Wilhelmina Barns-Graham, elle est exposée au coeur d'un astéroïde rouge scintillant.

Bref, au terme de notre promenade, on retrouve la lumière du jour avec la même euphorie qu'un shot d'opioïdes.

La Spirals bien-nommée, clin d'oeil à Louise Bourgeois. watson

La Orange and red on pink, de l'artiste britannique Wilhelmina Barns-Graham, sur un astéroïde.

On aurait adoré vous presser d'aller vous plonger à votre tour dans cette folle immersion, mais l'exposition temporaire s'achevait le soir même de notre visite. Le labyrinthe n’a exposé ses mystères que dans une étroite fenêtre de 72 heures, du 21 au 23 mars 2024.

Toutefois, vous pouvez vous consoler en allant admirer les vrais œuvres d'art qui ont inspiré la collection - toutes exposées dans les Tate Galleries - et avec les montres de la Swatch x Tate Gallery, disponible dans les boutiques Swatch du monde entier et sur swatch.com dès le 21 mars.

Si vous pouvez déjà sauter sur les quatre premiers modèles (Turner, Chagall, Miró et Léger, de gauche à droite sur l'image), il vous faudra encore patienter avant de vous offrir les trois autres qui complètent la collection (Matisse, Barns-Graham et Bourgeois). La phase II sortira le 4 avril.