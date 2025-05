Que s'est-il passé à Monte-Carlo?

Nabilla s'est-elle fait recaler d'un club huppé?

Une vidéo fait le buzz sur les réseaux. Sur celle-ci, l'on voit Nabilla et son chéri Thomas Vergara en pleine discussion agitée avec un agent de sécurité, aux abords d'un établissement huppé de Monte-Carlo.

Plus de «Société»

Il y a des jours où il vaut mieux rester loin de son téléphone...et de son téléviseur, décidément. Voici plusieurs heures que la Toile se demande si les images d'Emmanuel Macron dans l'avion posé au Vietnam sont véridiques.

On parle de cela 👇 Emmanuel giflé par Brigitte? L'Elysée répond

Et à présent, ce sont d'autres images qui tournent en boucle. Elles nous viennent tout droit de Monaco, où Thomas et Nabilla se sont retirés, peut-être pour se remettre du Festival de Cannes. Il faut dire que l'influenceuse en avait bien besoin, après avoir été confrontée à un problème de la plus haute importance: sa robe pour la montée des marches était coincée dans l'une de ses valises en provenance de Dubaï... et celle-ci avait disparu. La starlette de 33 ans ne savait donc pas quoi enfiler pour son passage sur le tapis rouge.

Nabilla a partagé sa mésaventure sur les réseaux.

@nabilla.v Je n’ai plus de robe pour le festival de Cannes 🥹 ♬ son original - Nabilla

Le monde a cependant pu respirer à nouveau: Nabilla a non seulement trouvé une tenue de remplacement, mais elle a également fait sensation avec un décolleté XXL - pas très «Cannable», cela dit, si l'on en croit les nouvelles restrictions vestimentaires énoncées par le Festival cette année.

Nabilla a trouvé une robe de remplacement. Image: Variety

Une autre star qui a frisé le dress code:

Or, depuis la veille, le petit monde de la Toile se fait l'écho d'un autre incident. Selon Public, Nabilla et son chéri Thomas Vergara se sont rendus à Monte-Carlo pour assister au Grand Prix de Formule 1. Toujours selon le média, ils étaient accompagnés de l'ex-partenaire de jeu de Kylian Mbappé, Marco Verratti et son épouse, Jessica Aïdi. Le groupe s'est dirigé vers un établissement réputé du lieu, le Twiga.

Cependant, la soirée aurait vite tourné aigre; dans une vidéo capturée à la sauvette et publiée sur TikTok, l'on peut apercevoir Thomas et son ami en pleine conversation houleuse avec un agent de sécurité. Nabilla assiste à la scène un peu à l'écart, visiblement tendue, avant de rejoindre la mêlée, pour tenter de comprendre le problème.

La vidéo qui circule 👇 Vidéo: instagram

Selon plusieurs médias, le ton est rapidement monté entre les parties. Les détails des propos échangés durant l'altercation ne sont pas connus. Par contre, la vidéo, relayée par Public et Pure People et visible ci-dessus, légende: «Récalé».



La réaction des internautes

L'année passée, la Toile s'était moquée du fait que Nabilla n'avait pas pu manger dans un restaurant chic de Cannes, celui-ci étant complet.

Le couple d'influenceurs a-t-il fait face à une nouvelle déconvenue? Impossible de le savoir avec certitude, mais les réseaux n'ont pas attendu de connaitre la vérité pour envoyer à la starlette et son mari leurs plus sincères consolations:

«Magnifique»

«Aucune classe»

«Ces gens ont constamment des embrouilles 😅😅»

«L'argent ne donne ni l'élégance, ni le bras long»

«La vie remet chaque clown à sa place»

«Juste parce qu'ils sont connus, ils pensaient que ça allait passer»

Tout ceci semble assez banal dans la vie des people pailletés, mais une version beaucoup plus épique des raisons ayant poussé à cette algarade circule. Comme l'avance un internaute:

«Ils ne se font pas recaler, c'est une embrouille; il (Thomas) lui dit: "pourquoi tu prends une vidéo comme ça"» vu sur tiktok

On est au regret de vous annoncer que la cellule investigation de watson ne va pas se pencher sur cette épineuse question, étant mobilisée sur des sujets beaucoup plus urgents.

Comme ça, là 👇

Quoi qu'il en soit, on est certains que Nabilla saura répondre avec punch à toutes ces tirades moqueuses. Elle a déjà remis les pendules à l'heure, voici quelques jours, lorsque la Toile assurait qu'elle et Léna Situations avaient été refoulées d'une soirée sur la Croisette. Elle avait ironisé: «Vous êtes tellement drôles, chaque année, vous essayez de faire ça!».