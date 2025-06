Du vert mat, du doré, du bleu électrique, tout est possible. marie-adèle copin

23 voitures complètement folles que j'ai repérées à Dubaï

Toujours plus luxueux, toujours plus cher, toujours plus bling-bling: à Dubaï, quand on pense avoir vu la voiture la plus dingue, on tourne la tête et, déjà, on se retrouve face à un spécimen encore plus extravagant. Voici 23 bolides que j'ai repérés.

La voiture aux Emirats Arabes Unis, ce n'est pas un moyen de transport, c'est un lifestyle et carrément un sport. Il existe, par exemple, des compétitions de dune bashing (la conduite dans le désert) comme lors du Dewa Festival, un énorme rassemblement de 4x4 dans le désert où chacun tente de grimper une dune monstrueuse à toute vitesse.

En ville, on se déplace en voiture, d'abord parce que la ville est très étalée et surtout parce qu'il fait chaud. Et même s'il existe le métro et des bus, la voiture avec ses autoroutes à huit voies reste le moyen de transport le plus rapide.

Au Dubai Mall, on peut louer des voitures pour enfants, histoire de leur apprendre les valeurs de la vie dès le plus jeune âge. Image: marie-adele copin

Voici sans plus attendre 23 bolides que j'ai repérés à Baï-Dou.

La Mercedes Class G

La Class G à Dubaï, l'équivalent de la Renault en France

Image: marie-adèle copin

La Class G est si populaire qu'il ne suffit plus de posséder ce modèle. Il faut qu'il soit pimpé, que ce soit d'une couleur singulière ou qu'il soit monté par un préparateur automobile comme Brabus.

Hi Barbie! Hi Ken!

Image: marie-adèle copin

Un bijou de sobriété

Image: marie-adèle copin

Admirez ce dégradé de couleurs, probablement un hommage à Rothko

La Lambo à côté... pfff, nul, elle est juste noire, c'est pas drôle.

Ça ne se voit pas, mais cette Ferrari et cette Class G Brabus sont exactement du même vert forêt. Très chic. marie-adèle copin

Une mini Class G?

Il s'agit en réalité d'une Suzuki Jimny montée par Brabus, d'où le fait qu'elle ressemble à la Class G. Un modèle à la mode à Dubaï qui coûte tout de même 80 000 francs.

La Rolls des Rolls

Come to Dubai, habibi! marie-adèle copin

Alors, là, c'est du haut niveau. Des Rolls, on en croise un tas, mais une Rolls dorée, c'est assez rare pour le relever.

On ne s'en rend pas compte sur la photo, mais ces voitures sont gigantesques

Pas sûr qu'elle entre dans un parking à Lausanne. marie-adèle copin

Voici la grande tendance mode à Dubaï:

La voiture nationale: la Nissan Patrol

Voici une Nissan Patrol des années 1980, idéale pour le Dune Bashing.

Quand on arrive la première fois à Dubaï, on s'étonne de voir autant de Nissan, une marque grand public dans le monde qui ne fait pas forcément rêver. Mais pas la Nissan Patrol. Ce modèle indisponible en Europe, car trop gros, est très populaire ici, surtout chez les Emiratis, car le Cheikh Hamdan ben Mohammed Al Maktoum en a une kyrielle. C'est d'ailleurs la voiture officielle dans laquelle il se déplace. Comme les Britanniques avec la Reine d'Angleterre, son peuple lui voue un culte et fait tout comme lui. D'où le fait qu'on voit énormément de ces voitures à Dubaï.

Sans compter que c'est un excellent modèle pour le désert.

Évidemment, on croise souvent une version rose. Image: marie-adèle copin

La Jeep

En parlant de 4x4 dans le désert, la Jeep reste une valeur sûre et on croise souvent ce modèle, surélevé, avec des roues plus larges et un treuil à l'avant, comme dans Jurassic Park, non pas pour échapper à un méchant dinosaure qui crache de l'encre, mais pour pouvoir désensabler une autre voiture.

Mieux vaut aller dans le désert à deux voitures minimum pour pouvoir se désensabler si besoin. Image: marie-adèle copin

La Bugatti Veyron, un bolide à 1 million

Cette voiture a beau être hors de prix, il n'est pas rare d'en croiser à Dubaï. La preuve avec les photos suivantes.

Image: marie-adèle copin

Image: marie-adèle copin

Même quand on possède une voiture à 1 million, on peut se faire dépasser par le voisin de parking pour une histoire de plaque d'immatriculation. La plaque ci-dessous, par exemple, coûte probablement plus cher que la voiture elle-même.

On se sent vraiment pauvre. Image: marie-adèle copin

A Dubaï et dans les pays du Golfe plus largement, il existe des ventes aux enchères de plaques. Plus les chiffres sont petits, plus elles sont chères. En 2023, la plaque «P7» a été vendue 15 millions de dollars. L'argent a été reversé à l'initiative mondiale d'aide alimentaire du dirigeant, le Sheikh Mohammed bin Rashid.

Pour les fans du genre, il existe une app qui permet de scanner n'importe quelle plaque pour en connaître son prix.

Celle-ci est en mauvais état, mais c'est parce qu'elle va dans l'eau. Image: marie-adèle copin

Les voitures hyper cool

J'ai spotté cette Porsche sur un parking. Il semblerait qu'elle soit faite pour les rallyes. En tout cas, elle a de la gueule.

Quant à cette Lamborghini, elle sort tout droit d'un film d'action.

Juste un p'tit Hummer pick-up bleu clair, tout simple

Salut Sanka!

Les voitures de collection

Il est rare de voir de vieilles voitures, surtout des Américaines comme le modèle ci-dessous, car, comme souvent avec ce type de voitures, il faut souvent les faire réparer et pour ça, il faut trouver les personnes qui possèdent le savoir-faire.

Image: marie-adèle copin

Image: marie-adèle copin

Au mois de février, il y a un festival de vieilles voitures dans un célèbre parc. Un événement familial qui remporte toujours beaucoup de succès.

Image: marie-adèle copin

