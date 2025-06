Même dans la vraie vie, la star ne cesse de repousser les limites du possible.

«Je peux cramer»: Tom Cruise a battu un record vertigineux

C'est officiel et validé par le Guinness Book: Tom Cruise est plus fort que Chuck Norris. Il peut se targuer d'avoir battu le record du «plus grand nombre de sauts en parachute enflammés par un individu.»

Cette era est vraiment celle de Tom Cruise. Déjà, sur le plan privé (oui, ceci est la rubrique people de watson, on respecte les priorités des sujets), la rumeur veut qu'il flotte sur un petit nuage d'amour aux côtés d'Ana de Armas.

Ensuite, sur le plan professionnel... tout va bien! Le beau gosse, qui ne cesse de faire les unes des médias pour son dernier Mission Impossible qui est sorti le 21 mai, a eu l'honneur de nous rassurer en déclarant ne jamais vouloir prendre sa retraite. Notre action man préféré est même prêt à défier la mort sur les plateaux, sauter, voler, et faire des films jusqu'à 100 ans, a-t-il confié lors du Festival de Cannes. Voilà qui devrait réjouir les réalisateurs, producteurs et investisseurs de tout acabit, puisque Mission: Impossible – The Final Reckoning frise les 400 millions de dollars de recettes.

Cerise sur le gâteau, l'acteur vient d'être validé par... le Guinness Book des records (j'ai en ai des frissons). Encore une fois. Car, oui, Tom a déjà son nom inscrit en tant qu'acteur ayant touché le plus d'argent sur une année pour un film (67 millions de dollars).

Et, récemment, du haut de ses 62 ans, l'Américain vient de battre un nouveau record, pour une action réalisée sur le dernier Mission Impossible:

«Il est devenu le tout premier comédien à effectuer seize fois un saut en parachute enflammé» source: the independant

Tom, qu'on connait pour vouloir toujours repousser ses limites, a défié la mort à répétition pendant le tournage. La star a sauté 16 fois d'un hélicoptère, attachée à un parachute préalablement imbibé de carburant et enflammé, détaille le média The Independant. À chaque fois, Tom coupait les restes carbonisés du parachute brûlé avant de déployer en toute sécurité un parachute de secours.

Bien entendu, on a les images de son exploit, dont le making-of a été dévoilé par Paramount:

Les images impressionnantes de son exploit 👇 Vidéo: youtube

A ce jour, aucun autre acteur ni même cascadeur n’a réalisé autant de sauts aussi extrêmes, insiste Premiere. Dans la vidéo, on entend Tom Cruise déclarer, juste avant un saut:

«Si ça se tord pendant que ça brûle, je vais me mettre à tournoyer et à cramer. Je dois sortir de la vrille et m’embraser dans les 10 secondes» Tom Cruise

Avant de rassurer tout le monde: «On va être malins. Je ne dis pas qu’il faut être téméraire. Évidemment, on ne prend pas de risques.»

Dans un communiqué, Craig Glenday, rédacteur en chef du Guinness World Records, a déclaré:

«Tom ne se contente pas d'incarner des héros d'action – c’est un héros d'action. Une grande partie de son succès tient à sa quête d’authenticité et à sa volonté de repousser les limites de ce qu’un acteur peut accomplir. C’est un honneur de pouvoir reconnaître son courage absolu avec ce nouveau titre Guinness.»

Une question demeure: après ces sauts vertigineux dans les flammes, quelle limite la star va-t-elle encore franchir?

