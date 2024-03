Humeur

Messieurs, les femmes n'ont pas qu'un trou

Oui, les femmes peuvent faire pipi sans problème même avec un tampon. Non, le vagin ne s'use pas quand on a beaucoup de rapports sexuels. Sur Internet, on se rend vite compte que certains hommes n'ont aucune idée de l'anatomie féminine. Et c'est énervant.

Nadja Zeindler / ch media

En 1983, des scientifiques de la Nasa ont demandé à la première astronaute américaine dans l'espace, Sally Reid, si 100 tampons seraient suffisants pour son séjour de six jours dans l'espace. Il est vrai qu'à l'époque, Google n'existait pas encore et que l'on n'abordait pas beaucoup le sujet des menstruations. Encore moins dans le cadre du travail.

Mais, 40 ans plus tard, les connaissances ne semblent pas avoir beaucoup évolué. Et ce malgré l'arrivée d'Internet, car sur le web, les bêtises se propagent à la vitesse de la lumière.

Certains rappeurs, notamment allemands, laissent planer de sérieux doutes sur le fait qu'ils aient déjà eu des rapports sexuels lorsqu'ils clament:

«Je nique ton clitoris»

Eh bien, bonne chance pour ça. (Spoiler pour les nuls: le clitoris n'est pas un trou, mais un organe et le centre du plaisir féminin). Certains hommes vont encore plus loin en pensant que le clitoris est une invention des féministes:

«Ceux qui nient l'existence du clitoris sont encore plus mal traités que les négationnistes de l'Holocauste, parce que dans notre culture, le clitoris est l'Holocauste du féminisme»

Vous n'avez rien compris? J'ai failli faire un AVC en lisant cette phrase. Pourtant, les forums Reddit «Not how girls work» et «Bad women's anatomy» regorgent d'exemples tragico-comiques de ce genre.

Par curiosité, j'ai demandé sur Instagram s'il y avait des exemples similaires en Suisse. Réponse? Malheureusement, oui. Ainsi, j'ai pu lire: «Mon ex pensait que les femmes pouvaient produire du lait si elles le voulaient». Ou encore: «Il pensait que les femmes ne pouvaient pas avoir d'orgasme. Seulement les hommes». Sans oublier:

«Il croyait que toutes les femmes ont leurs règles en même temps»

A propos de règles: il y a quelque temps, Watson a réalisé un petit sondage dans la rue pour demander aux hommes si les femmes pouvaient aller aux toilettes avec un tampon. Spoiler: oui, bien sûr. Le sang et l'urine ne sortent pas du même trou! Malgré cela, certains hommes ont répondu que non, qu'il fallait d'abord retirer le tampon.

C'est précisément à ce genre d'enquêtes que se livre le compte «Roe v Bors». Sur Instagram, ils demandent aux hommes: quelle est la taille d'un ovule humain? Peux-tu dessiner un utérus? Combien de temps le sperme survit-il dans le vagin?

Est-ce que vous pouvez dessiner un utérus? Vidéo: watson

La population est-elle à ce point mal informée? Car le phénomène ne concerne pas uniquement les hommes. Certaines femmes ne savent pas comment leur corps fonctionne. Cela commence déjà par le fait que le vagin est constamment confondu avec la vulve. Le vagin n'est pour ainsi dire que le «trou» qui mène à l'utérus. Ce que l'on voit de l'extérieur est en fait la vulve.

Bien sûr, certaines erreurs virent au comique. Mais cela peut aussi très vite devenir mortellement sérieux. Et sexiste. Certains hommes jugent les femmes ou leur font avoir honte de leur corps. Certains médecins posent des diagnostics erronés parce que les femmes ont longtemps été ignorées dans les études médicales.

Et certains politiciens adoptent des lois entières sans avoir la moindre idée du corps des femmes. Le meilleur exemple reste bien sûr le politicien américain Todd Akin. En 2012, au moment d'un débat sur l'avortement, il a lancé:



«D'après mes connaissances médicales, le corps féminin a la possibilité d'empêcher une grossesse en cas de véritable viol»

La journée internationale de lutte pour les droits des femmes a encore un bel avenir.