«Le degré de destruction de certains quartiers de Kiev atteint des dimensions qui sont celles qu'on pourrait imaginer au Donbass ou dans les régions occupées. Une aide humanitaire est nécessaire pour que les Ukrainiens puissent surmonter l'hiver sans être obligés de fuir vers l'Europe de l'Ouest et la Suisse.»

«C'était essentiel de tirer un bilan sur place en amont de cette conférence et avant l'arrivée de l'hiver»

«Je l'ai trouvé très concentré et plus fort encore dans son rôle de président. J'ai ressenti toute la responsabilité qu'il portait sur ses épaules», a encore commenté le Tessinois mercredi.

«Sa gestuelle a changé. Ce n'est plus le Zelensky que j'avais rencontré à l'été 2021»

Près d'une semaine après sa visite à Kiev, Ignazio Cassis revient sur sa rencontre avec le président ukrainien, qu'il n'avait plus revu depuis le début de l'invasion, dans les titres romands du groupe Tamedia .

Ignazio Cassis et le président ukrainien Volodymyr Zelensky se sont déjà rencontrés à quatre reprises.

