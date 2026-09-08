Voici où les factures d'électricité vont baisser en Suisse

Les prix de l’électricité diminuent en Suisse. En 2027, un ménage paiera environ 4% de moins qu’actuellement, selon la valeur médiane. Mais qu’en est-il dans votre commune? Voici un aperçu.

Jelle Schutter Suivez-moi Philipp Reich Suivez-moi

Plus de «Suisse»

Après le choc des prix de 2023 et 2024, la Commission fédérale de l’électricité (ElCom) annonce une nouvelle baisse de 4%. Les prix de l’électricité dans l’approvisionnement de base des ménages suisses ne reculent ainsi que légèrement en valeur médiane. L’année prochaine, un ménage type paiera 26,53 centimes par kilowattheure.

Les raisons de cette évolution

Si les tarifs globaux diminuent en moyenne de 1,17 centime par kilowattheure en 2027, c’est essentiellement grâce à la baisse des prix de l’énergie. Dans davantage de communes, les contrats d’approvisionnement conclus en 2022 et 2023, lorsque les prix étaient exceptionnellement élevés, devraient arriver à échéance. Comme les prix de gros restent relativement élevés par rapport aux années précédant 2022, les tarifs de l’énergie demeureront eux aussi à un niveau relativement élevé en 2027.

Parallèlement, si l’on considère l’ensemble des coûts supportés par un ménage, les tarifs du réseau et de comptage augmentent par rapport à l’année précédente.

Voici comment se compose le tarif global

Au 31 août 2026, les quelque 590 gestionnaires de réseau suisses devaient communiquer leurs tarifs d’électricité pour l’année suivante à leurs clients ainsi qu’à l’ElCom. Ces tarifs se composent des coûts d’utilisation du réseau, du prix de l’énergie, des redevances versées aux collectivités publiques et du supplément réseau.

Selon les calculs de l’ElCom, les tarifs moyens de l’électricité et leurs différentes composantes – exprimés en valeurs médianes – se présentent comme suit pour un ménage type en Suisse consommant 4500 kWh par an, soit un appartement de cinq pièces correspondant au profil de consommation H4:

Le tarif global s’élève à 26,53 centimes par kilowattheure. Sur une année, cela représente une facture d’électricité de 1194 francs, soit 53 francs de moins que l’année précédente.

Le tarif de l’énergie passe de 12,11 à 11,35 centimes par kilowattheure, soit une baisse de 6,3% par rapport à l’année précédente.

Le tarif du réseau augmente de 1,8%, passant de 10,75 à 10,94 centimes.

Le tarif annuel de comptage passe de 74,40 à 78,48 francs par an, soit une hausse de 5,5%.

Le supplément réseau reste inchangé à 2,3 centimes par kilowattheure.

Les redevances versées aux collectivités publiques restent elles aussi stables, à 1 centime par kilowattheure.

Pourquoi tout le monde n’en profite pas de la même manière

Les prix de l’électricité varient toutefois parfois fortement d’un gestionnaire de réseau à l’autre en Suisse et les consommateurs ne peuvent pas choisir leur gestionnaire. Ces écarts s’expliquent notamment par de grandes différences dans l’approvisionnement en énergie, en particulier la part de production propre et la stratégie d’achat.

Le moment auquel l’électricité est achetée joue ainsi un rôle important. Les stratégies d’approvisionnement davantage axées sur le long terme atténuent les fluctuations des prix sur le marché de gros. En contrepartie, leurs effets se répercutent plus longtemps sur les coûts et donc sur les tarifs d’un gestionnaire de réseau. Une stratégie structurée, reposant sur de nombreuses petites quantités achetées à différents moments, permet de réduire sensiblement l’amplitude attendue des coûts potentiels.

Exemple: 1600 kWh/an, appartement de deux pièces

Pour cet appartement type, ce sont les habitants de Niederhelfenschwil (SG) qui paient le plus cher, avec 51,71 centimes par kilowattheure. La plus forte hausse frappe les habitants de Flims (SG): l’année prochaine, ils paieront 32,5% de plus par mois que l’année précédente.

Au total, l’électricité est devenue plus chère pour cet appartement type dans 467 communes et moins chère dans 1627 communes.

Prix de l’électricité dans votre commune 2027 1600 kWh/an: logement de 2 pièces avec cuisinière électrique, 3 pièces à Genève Tarif

Variation en % Prix en ct./kWh 2027 Variation par rapport à 2026 en % Prix de l’électricité dans la commune Coûts mensuels, frais fixes inclus Prix de l’électricité dans la commune Coûts mensuels, frais fixes inclus Prix de l’électricité au fil des ans Source: ElCom · Lorsque plusieurs gestionnaires de réseau approvisionnent une commune, la carte affiche la moyenne de leurs tarifs, pondérée selon la part de la commune qu’ils desservent. Les gestionnaires de réseau dont la couverture est inférieure à 25% ne sont pas pris en compte.

Communes sans données L’absence de données peut s’expliquer de différentes manières. Le plus souvent, la commune n’a pas encore été intégrée au relevé par le gestionnaire de réseau.

Exemple: 2500 kWh/an, appartement de quatre pièces

Pour cet appartement type, les habitants de Niederhelfenschwil (SG) doivent eux aussi payer le tarif le plus élevé, à 51,95 centimes/kWh. A l’inverse, les habitants de Rongellen (GR) bénéficient du prix de l’électricité le plus bas. Dans cette petite commune grisonne, le tarif atteint 10,35 centimes/kWh, soit toutefois un peu plus qu’en 2026.

Au total, l’électricité est devenue plus chère pour cet appartement type dans 339 communes et moins chère dans 1757 communes.

Prix de l’électricité dans votre commune 2027 2500 kWh/an: logement de 4 pièces avec cuisinière électrique, 5 pièces à Genève Tarif

Variation en % Prix en ct./kWh 2027 Variation par rapport à 2026 en % Prix de l’électricité dans la commune Coûts mensuels, frais fixes inclus Prix de l’électricité dans la commune Coûts mensuels, frais fixes inclus Prix de l’électricité au fil des ans Source: ElCom · Lorsque plusieurs gestionnaires de réseau approvisionnent une commune, la carte affiche la moyenne de leurs tarifs, pondérée selon la part de la commune qu’ils desservent. Les gestionnaires de réseau dont la couverture est inférieure à 25% ne sont pas pris en compte.

Exemple: 4500 kWh/an, appartement de cinq pièces



Pour un appartement de cinq pièces, c’est également à Rongellen (GR) que l’électricité est la moins chère, à 10,56 centimes par kilowattheure. Elle coûte nettement plus cher à Kestenholz (SO), où le même appartement type est facturé 45,88 centimes par kilowattheure.

Au total, l’électricité est devenue plus chère pour cet appartement type dans 301 communes et moins chère dans 1796 communes.

Prix de l’électricité dans votre commune 2027 4500 kWh/an: logement de 5 pièces avec cuisinière électrique et sèche-linge (sans boiler électrique), 6 pièces à Genève Tarif

Variation en % Prix en ct./kWh 2027 Variation par rapport à 2026 en % Prix de l’électricité dans la commune Coûts mensuels, frais fixes inclus Prix de l’électricité dans la commune Coûts mensuels, frais fixes inclus Prix de l’électricité au fil des ans Source: ElCom · Lorsque plusieurs gestionnaires de réseau approvisionnent une commune, la carte affiche la moyenne de leurs tarifs, pondérée selon la part de la commune qu’ils desservent. Les gestionnaires de réseau dont la couverture est inférieure à 25% ne sont pas pris en compte.

Exemple: 7500 kWh/an, maison individuelle de cinq pièces

Le constat est similaire pour une maison individuelle de cinq pièces. Rongellen (GR) et Kestenholz (SO) se situent une nouvelle fois aux deux extrêmes: alors que le kilowattheure coûte 9,65 centimes à Rongellen, les habitants de Kestenholz doivent débourser nettement plus, avec 44,07 centimes par kilowattheure.

Prix de l’électricité dans votre commune 2027 7500 kWh/an: maison individuelle de 5 pièces avec cuisinière électrique, boiler électrique et sèche-linge, 6 pièces à Genève Tarif

Variation en % Prix en ct./kWh 2027 Variation par rapport à 2026 en % Prix de l’électricité dans la commune Coûts mensuels, frais fixes inclus Prix de l’électricité dans la commune Coûts mensuels, frais fixes inclus Prix de l’électricité au fil des ans Source: ElCom · Lorsque plusieurs gestionnaires de réseau approvisionnent une commune, la carte affiche la moyenne de leurs tarifs, pondérée selon la part de la commune qu’ils desservent. Les gestionnaires de réseau dont la couverture est inférieure à 25% ne sont pas pris en compte.

Données et sources



Le produit standard est fourni au consommateur final tant que celui-ci ne demande pas explicitement un autre produit. Chez de nombreux gestionnaires de réseau, le produit standard correspond à l’offre la moins chère.



De nombreux fournisseurs d’électricité n’appliquent pas un prix unique à tous leurs clients, mais font dépendre leurs tarifs de la quantité consommée et du moment où l’électricité est utilisée. Les structures tarifaires peuvent être complexes et varier d’un fournisseur à l’autre. Afin de permettre malgré tout une comparaison des prix, les données brutes sont pondérées selon quinze catégories de consommation prédéfinies.

Toutes les données proviennent de la Commission fédérale de l’électricité (ElCom). Nous avons présenté quatre logements types correspondant à différents niveaux de consommation annuelle.Le produit standard est fourni au consommateur final tant que celui-ci ne demande pas explicitement un autre produit. Chez de nombreux gestionnaires de réseau, le produit standard correspond à l’offre la moins chère.De nombreux fournisseurs d’électricité n’appliquent pas un prix unique à tous leurs clients, mais font dépendre leurs tarifs de la quantité consommée et du moment où l’électricité est utilisée. Les structures tarifaires peuvent être complexes et varier d’un fournisseur à l’autre. Afin de permettre malgré tout une comparaison des prix, les données brutes sont pondérées selon quinze catégories de consommation prédéfinies.

Au total, l’électricité est devenue plus chère pour cet exemple dans 338 communes et moins chère dans 1760 communes. (trad. hun)