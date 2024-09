Homegate.ch et Immoscout24.ch sont tous deux gérés par le Swiss Marketplace Group. Le groupe TX, entre autres, est actionnaire de cette société. Image: dr

Les portails immobiliers lancent des abos payants et «c'est une arnaque»

Les plateformes Homegate et Immoscout24 ont lancé des abonnements payants pour les locataires qui permettent d'accéder à davantage d'annonce. Une nouvelle manière de gagner de l'argent qui ne plaît pas à tout le monde.

«Les portails immobiliers Homegate.ch et Immoscout24.ch séparent depuis quelque temps les personnes à la recherche d'un logement en deux groupes hiérarchisés». C'est ce qu'écrit cette semaine le magazine des consommateurs K-Tipp.

La raison? Ces portails proposent désormais l'abonnement payant «LocatairePlus». Jusqu'à présent, de tels abonnements n'existaient que pour les annonceurs, c'est-à-dire les personnes qui proposent un logement à la location.

«Une arnaque de haut vol»

«LocatairePlus» fonctionne ainsi: pour avoir un accès illimité ou privilégié à plus de mille annonces sur les deux plateformes, il faut désormais souscrire à un abonnement de 39,95 francs par mois. A cela s'ajoute le fait que cet abonnement doit être contracté pour au moins trois mois. Les locataires à la recherche d'un logement devront donc dans tous les cas débourser environ 120 francs - même s'ils trouvent leur bonheur dès le premier mois.

Pour les Suisses et Suissesses à la recherche d'un logement à louer, le nouvel abonnement est une source d'irritation: c’est «une arnaque de haut vol», écrit par exemple une locataire sur une plateforme d'évaluation. Car à l'inverse, l'introduction de «LocatairePlus» signifie que tous ceux qui ne s'abonnent pas vont manquer certaines annonces.

Certes, elles sont toujours visibles, écrit K-Tipp, mais les personnes intéressées sans abonnement ne peuvent pas lancer immédiatement une demande. Pour ceux qui ont l’abonnement, c’est immédiat, mais pour les autres, il faut patienter sept jours.

«Le leader du marché profite de l'urgence »

Fabian Gloor, de l'association des locataires, critique le nouvel abonnement:

«Le leader du marché profite de la détresse des personnes à la recherche d'un logement»

Et comme la part de marché de Homegate et Immoscout24 est estimée à environ 75%; quiconque veut acheter ou louer - respectivement proposer un bien immobilier - atterrit très probablement sur au moins un de ces portails. Cela fait d'eux des quasi-monopoles.

Homegate et Immoscout24 sont détenus par Swiss Marketplace Group. Celui-ci appartient à plus de 30% à TX Group, qui possède également de nombreux titres de presse comme le 20 minutes. Le chiffre d'affaires de TX Group a récemment augmenté de plus de 10%. Les portails immobiliers y ont contribué de manière déterminante. Pour K-Tipp, cela n'a rien de surprenant:

«Swiss Marketplace Group a massivement augmenté les prix 2024 pour les bailleurs: dans certains cas, passer une annonce sur Homegate et Immoscout24 coûte désormais jusqu'à dix fois plus cher que l'année dernière».

Un abonnement peu avantageux

Il est intéressant de constater que la souscription du nouvel abonnement «LocatairePlus» n'offre malgré tout que peu d'avantages. Ainsi, une enquête de K-Tipp a révélé que seul un nombre extrêmement restreint de logements dont le loyer est inférieur à 4000 francs par mois entrent dans la catégorie «LocatairePlus». (lak)

Traduit et adapté de l'allemand par Léon Dietrich