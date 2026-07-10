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Incendie

Une procureure de l'affaire Crans-Montana démissionne

Une procureure démissionne en pleine enquête sur Crans-Montana

Une des trois procureures en charge de l'enquête sur l'incendie du Constellation quitte le parquet. Le ministère public valaisan réorganise le dossier.
10.07.2026, 12:2410.07.2026, 12:24
epaselect epa13100250 Portraits of the young victims are displayed at the entrance of the bar Le Constellation six months after a deadly fire, in Crans-Montana, Switzerland, 09 July 2026. Forty-one pe ...
L'entrée du Constellation et des victimes.Keystone

Une des trois procureures en charge du dossier de l'incendie du Constellation le 1er janvier à Crans-Montana a annoncé sa démission. Un poste de procureur sera mis au concours prochainement, indique le ministère public valaisan, confirmant une information de la RTS.

Une courte lettre a été envoyée aux avocats des familles des victimes et des prévenus. L'instruction sera dirigée par la procureure générale adjointe en collaboration avec la procureure restante.

La procureure démissionnaire quittera son poste à la fin de l'année. Elle a décidé de donner suite à une nouvelle opportunité professionnelle.

50 000 francs par victime

L'incendie survenu dans la nuit du Nouvel An dans un bar de Crans-Montana a fait 41 morts et 115 blessés. A la session de mars, les Chambres fédérales ont accepté de verser une contribution de solidarité unique de 50 000 francs aux blessés et aux proches des personnes décédées.

Une enveloppe de 7,8 millions est ainsi réservée pour les 156 familles touchées. La loi urgente, limitée à fin 2040, est entrée en vigueur le 21 mars. Les versements ont commencé, avait informé le ministre Beat Jans lors de la session de juin.

Le Parlement a aussi accepté en mars de soutenir les cantons à hauteur de 8,5 millions pour le financement de l'aide aux victimes. Tous les patients résidant en Suisse soignés à l'étranger à la suite du drame de Crans-Montana ont été rapatriés, avait indiqué la Confédération à la mi-mai. (jah/ats)

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