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Les fonctionnaires genevois annoncent une nouvelle grève

Manifestation et greve du personnel de l&#039;Etat de Geneve qui ont manifeste dans les rue de ville afin de protester contre le projet du budget 2026 et le maintien des mecanismes salariaux, ce jeudi ...
Manifestation à Genève en décembre dernier (image d'archives).Keystone

Les fonctionnaires genevois annoncent une nouvelle grève

Un nouveau préavis de grève est émis par la fonction publique genevoise pour la rentrée. Des manifestations sont prévues les 17 et 18 août.
10.07.2026, 13:2710.07.2026, 13:27

La fonction publique genevoise et le personnel du secteur subventionné sera à nouveau en grève à la rentrée. Un préavis pour la période du 10 au 18 août a été envoyé au Conseil d'Etat.

Il a été relayé «récemment», a affirmé à Keystone-ATS une membre du comité du Cartel intersyndical. Le principe d'une grève supplémentaire avait été avalisé en juin mais les dates n'étaient pas encore connues. Le mouvement sera largement porté par les enseignants.

La grève a coûté des millions aux fonctionnaires vaudois

Des manifestations sont prévues les 17 et 18 août. En juin déjà, la fonction publique avait protesté contre les coupes budgétaires annoncées, notamment le blocage des annuités pour 2026 et le gel de l'indexation. Le personnel s'en prenait également aux pistes d'économies supplémentaires dans le rapport de l'ancien président de la Cour des comptes Stanislas Zuin.

Le Conseil d'Etat a reporté au moment de la présentation du budget 2026 en septembre ses annoncées sur les recommandations retenues. Il a déjà exclu plusieurs mesures et validé la participation de 20% des communes au financement des Transports publics genevois (TPG) qui était déjà prévu dans le plan quadriennal. (jzs/ats)

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Vers les règles des commentaires..
Mais que sont ces étranges dispositifs suspendus dans les gares CFF?
Des essais sont actuellement menés dans certaines gares suisss afin de mesurer la pollution lumineuse et ses conséquences sur la nature. Des pièges à insectes ont été installés à cet effet.
Les personnes qui ont pris le train dernièrement l'ont peut-être déjà remarqué: dans certaines gares, de mystérieux récipients ont été fixés aux mâts d'éclairage.
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