Les orages ponctuels qui s'abattent sur la région compliquent la tâche des secours, puisque les hélicoptères ne peuvent pas voler dans ces conditions.

Incendie à Bitsch (VS): les orages n'aident pas

Les pompiers s'activent toujours lundi sur le terrain pour éteindre l'incendie qui s'est déclaré au-dessus de Bitsch (VS).

Les orages qui s'abattent sur la région ne facilitent pas la tâche de la trentaine de pompiers qui sont toujours sur le pied de guerre pour combattre l'incendie qui s'est déclaré, voici une semaine, au-dessus de Bitsch/Ried-Mörel (VS).

Si la situation est stable, les secours «ne voient toujours pas le bout» de l'opération, a précisé à Keystone-ATS Waldemar Schön, porte-parole du commandement à Bitsch. Plus de 100 hectares de forêts ont brûlé et une centaine de foyers de braises ont été identifiés grâce aux caméras thermiques de l'armée, ajoute-t-il.

La nouvelle tactique porte ses fruits

Depuis dimanche, les secours s'activent au sol par équipes de 6-7 personnes. Celles-ci localisent les feux couvants grâce aux données des caméras avant de guider un hélicoptère pour qu'il y déverse précisement son eau - environ 900 litres par chargement - à très basse altitude.

«Cette procédure présente deux avantages», explique le chef d'intervention des pompiers Mario Schaller, cité dans un communiqué diffusé lundi matin par le commandement. Premièrement, l'eau larguée ne s'évapore pas et est ainsi plus efficace. Deuxièmement, les ressources en eau et en hélicoptères sont utilisées de manière beaucoup plus ciblée et efficiente".

Précédemment, les hélicoptères larguaient l'eau sur de grandes surfaces au-dessus des foyers d'incendie et des braises. Ce changement de tactique a porté ses fruits, estiment les responsables sur place qui ont constaté «moins de foyers d'incendie et de points chauds dans la zone sinistrée».

Risque de propagation, pluie espérée

Actuellement cinq équipes sont engagées sur le terrain, soutenues par deux à trois hélicoptères. Elles progressaient ce lundi d'est en ouest, de l'arête du Riederhorn vers le bas, et d'Oberried vers le haut.

«Il faut parfois se frayer un chemin d'arbre en arbre. Car il est clair que sur le flanc est de l'incendie, le risque est toujours très grand que le feu se propage à l'ensemble de la forêt de Riederwald» Le garde forestier Peter Aschilier.

La direction des opérations espère également une légère détente grâce aux pluies annoncées. Pour l'heure, les orages ponctuels qui s'abattent sur la région ainsi que le brouillard ne lui facilitent pas la tâche, les hélicoptères ne pouvant pas voler dans ces conditions, précise Waldemar Schön. L'idéal serait qu'il pleuve deux ou trois jours en continu, complète-t-il.

En attendant, le commandement invite certains employeurs à libérer de manière ciblée leurs spécialistes dont il a «un besoin urgent pour la lutte contre les incendies». Il remercie au passage la population pour son soutien et sa collaboration à respecter règles et interdictions émises, écrit-il aussi.

Sécurisation en cours

Des travaux de sécurisation de la route reliant Bitsch à Ried-Mörel sont en cours. «Aujourd'hui et demain, un filet de sécurité temporaire sera installé le long de la route sur une longueur d'environ 300 mètres en amont de Bitsch afin de protéger le trafic des chutes de pierres», explique le chef de la sécurité Peter Schwitter. La route reste ouverte normalement pendant les travaux. (jod/ats)