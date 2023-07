Incendie en Haut-Valais: le vent persiste et avive des foyers

Mais Christophe Darbellay a également rendu hommage aux pilotes d'Air Zermatt, «qui font un travail extraordinaire», et admis qu'il «aurait peut-être fallu dialoguer avec Air Zermatt». Le conseiller d'Etat ne craint par ailleurs pas de conséquences à long terme sur le tourisme valaisan. (ats/svp)

La météo, et plus particulièrement le vent, jouent un rôle important dans la maîtrise de l'incendie, qui s'étend sur une surface d'environ 100 terrains de football.

Une cinquantaine de personnes ne peuvent toujours pas retourner à leur domicile. Il s'agit d'habitants ou de vacanciers résidant à Oberried et dans les hameaux de Flesche et Obere-Eichen.

Les six hélicoptères engagés ont déversé leur charge d'eau toute la journée. Comme la situation est stable, ils resteront au sol dès la tombée de la nuit, même si un restera en alerte et pourra être mobilisé si besoin, a indiqué mercredi soir Air Zermatt dans un communiqué. La situation sera réévaluée jeudi matin pour déterminer le nombre d'hélicoptères nécessaire. En outre, une vingtaine des 80 pompiers seront à pied d'oeuvre durant la nuit.

Ils sont encore au nombre de 50 encore évacués. Et pour cause, l'incendie n'était toujours pas sous contrôle. Les pompiers n'ont finalement pas pu travailler en lisière de forêt pour circonscrire au mieux le sinistre comme cela était prévu. C'était trop dangereux, a indiqué en fin d'après-midi à Keystone-ATS Franz Mayr, de l'état-major de conduite de la commune de Bitsch.

L'incendie n'était toujours pas sous contrôle mercredi près de Bitsch (VS). Le vent attise des foyers et rend la zone dangereuse pour les pompiers, laissant la priorité aux hélicoptères.

