beau temps17°
DE | FR
burger
Suisse
Incendie

Crans-Montana: auditions en mode confrontation pour les Moretti

epa12726283 The owners of &#039;Le Constellation&#039; bar in Crans-Montana, Jacques (L), and Jessica Moretti of France, arrive to a hearing before the public prosecutor of the canton of Valais, follo ...
Jacques et Jessica Moretti sont conviés à deux nouvelles auditions.Keystone

Nouvelles auditions en mode confrontation pour les Moretti

Quatre interrogatoires sont à l'agenda du Ministère public valaisan dans l'enquête sur l'incendie de Crans-Montana. Les deux gérants du bar seront notamment entendus.
22.09.2026, 11:2722.09.2026, 11:27

Le Ministère public valaisan (MP) a fixé quatre auditions dans l'affaire du drame de Crans-Montana pour les derniers mois de l'année 2026. Selon l'actualité, cette liste pourrait encore s'allonger, a expliqué le MP à Keystone-ATS.

Le conseiller communal en charge de la sécurité de la commune de Crans-Montana entre 2017 et 2020 sera entendu pour la première fois, le 29 septembre prochain. Préalablement à son mandat politique, l'homme avait été à la tête du Centre de secours incendie de Crans-Montana de 2008 à 2014.

Ce que révèle l'audition d'un personnage-clé du Constellation
Ce que révèle l'audition d'un personnage-clé du Constellation

Le 20 octobre, l'ancien président de Chermignon, Jean-Claude Savoy, se présentera au campus Energypolis de Sion pour la troisième fois après le 13 mai et le 16 juillet. A l'occasion de sa première convocation, l'ex-élu avait choisi de ne pas répondre aux questions, son avocat et lui n'ayant pas eu accès préalablement au dossier.

epa12952418 Jean-Claude Savoy, former president of the municipality of Chermignon, speaks to journalists during the public prosecution of the canton of Valais, following the deadly fire at the &quot;L ...
Jean-Claude SavoyKeystone

Le MP a également décidé de reconvoquer les patrons du bar Le Constellation. Jacques et Jessica Moretti sont conviés à deux nouvelles auditions, en mode confrontation comme le 5 juin, soit les 11 novembre et 11 décembre. Mi-août, Jacques Moretti s'est retrouvé en détention provisoire. Le ressortissant français est soupçonné de violences à l’encontre de son épouse.

Homicide par négligence

Au total, le nombre d'accusés se monte actuellement à 17. Il s'agit de huit anciens ou actuels élus de Crans-Montana ou de Chermignon et de sept actuels ou anciens employés de l'une ou l'autre de ces deux communes. Jessica et Jacques Moretti s'ajoutent à cette liste.

Dans cette affaire, tous les accusés doivent répondre des mêmes charges, soit: homicide par négligence, lésions corporelles par négligence et incendie par négligence. Depuis sa dernière audition, début juin, Jessica Moretti doit également répondre de faux dans les titres. (jzs/ats)

L'actu en Suisse c'est par ici
Interdire les réseaux sociaux aux ados? La réponse des Suisses est radicale
3
Interdire les réseaux sociaux aux ados? La réponse des Suisses est radicale
de Alexandre Cudré
Voici ce qui pourrait éviter la prison au tireur jurassien présumé
2
Voici ce qui pourrait éviter la prison au tireur jurassien présumé
de Dominic Kobelt
Cet échec sur les systèmes Patriot va coûter cher à la Suisse
6
Cet échec sur les systèmes Patriot va coûter cher à la Suisse
Romand tué par un ado: «La justice n’est plus adaptée à la violence»
3
Romand tué par un ado: «La justice n’est plus adaptée à la violence»
de Antoine Menusier
Thèmes
Emotion lors de l'assemblée primaire de Crans-Montana
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
60 000 escrocs ukrainiens font des ravages en Suisse et en Europe
L'Ukraine serait aujourd'hui une des capitales européennes de l'arnaque téléphonique. Des Suisses en sont victimes.
Des milliers de victimes dans une trentaine de pays, des centres d'appels liés au crime organisé et des soupçons de corruption jusqu'au sommet de la justice ukrainienne: l'Ukraine est devenue l'un des principaux centres des arnaques téléphoniques et en ligne en Europe. Et des victimes sont aussi recensées en Suisse, relate la RTS.
L’article