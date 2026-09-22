Jacques et Jessica Moretti sont conviés à deux nouvelles auditions. Keystone

Nouvelles auditions en mode confrontation pour les Moretti

Quatre interrogatoires sont à l'agenda du Ministère public valaisan dans l'enquête sur l'incendie de Crans-Montana. Les deux gérants du bar seront notamment entendus.

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Le Ministère public valaisan (MP) a fixé quatre auditions dans l'affaire du drame de Crans-Montana pour les derniers mois de l'année 2026. Selon l'actualité, cette liste pourrait encore s'allonger, a expliqué le MP à Keystone-ATS.

Le conseiller communal en charge de la sécurité de la commune de Crans-Montana entre 2017 et 2020 sera entendu pour la première fois, le 29 septembre prochain. Préalablement à son mandat politique, l'homme avait été à la tête du Centre de secours incendie de Crans-Montana de 2008 à 2014.

Le 20 octobre, l'ancien président de Chermignon, Jean-Claude Savoy, se présentera au campus Energypolis de Sion pour la troisième fois après le 13 mai et le 16 juillet. A l'occasion de sa première convocation, l'ex-élu avait choisi de ne pas répondre aux questions, son avocat et lui n'ayant pas eu accès préalablement au dossier.

Jean-Claude Savoy Keystone

Le MP a également décidé de reconvoquer les patrons du bar Le Constellation. Jacques et Jessica Moretti sont conviés à deux nouvelles auditions, en mode confrontation comme le 5 juin, soit les 11 novembre et 11 décembre. Mi-août, Jacques Moretti s'est retrouvé en détention provisoire. Le ressortissant français est soupçonné de violences à l’encontre de son épouse.

Homicide par négligence

Au total, le nombre d'accusés se monte actuellement à 17. Il s'agit de huit anciens ou actuels élus de Crans-Montana ou de Chermignon et de sept actuels ou anciens employés de l'une ou l'autre de ces deux communes. Jessica et Jacques Moretti s'ajoutent à cette liste.

Dans cette affaire, tous les accusés doivent répondre des mêmes charges, soit: homicide par négligence, lésions corporelles par négligence et incendie par négligence. Depuis sa dernière audition, début juin, Jessica Moretti doit également répondre de faux dans les titres. (jzs/ats)