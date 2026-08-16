Les jeunes avaient mis le feu à un talus et même à un collège. Keystone image d'archive

Des ados sont à l'origines des incendies de Romont

Trois mineurs sont accusés d'avoir mis le feu à plusieurs endroits de la commune depuis le 21 juin. Ils ont été arrêtés.

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Trois mineurs ont été interpellés par la police fribourgeoise à la suite d'une série de cinq incendies survenus à Romont (FR) depuis le 21 juin, le dernier en date vendredi soir. Ils sont passés aux aveux et ont été placés en détention provisoire.

Vendredi soir, un talus et une souche d’arbre en bordure de route ont été calcinés. Les investigations ont conduit à l’interpellation de trois mineurs, qui ont reconnu, à des degrés divers, leur implication dans plusieurs incendies survenus dans le chef-lieu du district de la Glâne depuis le début de l'été, annonce dimanche la police fribourgeoise.

Il s’agit d’un Ukrainien de 16 ans habitant la région et de deux Suissesses de 15 ans, domiciliées respectivement dans la région et le canton de Vaud.

Lors du dernier sinistre en date, le feu a partiellement été maîtrisé par un chauffeur des Transports publics fribourgeois (TPF), avant que les pompiers l'éteignent complètement.

Le 21 juin, un début d'incendie s'était déclaré à l’école primaire. Trois jours plus tard, des traces de départ de feu ont été constatées aux toilettes publiques de la Tour Boyer, avant que celles-ci soient incendiées le 28 juin. Le 30 juin, la halle de gym des Avoines a été sinistrée. La police ne fait pas état de blessés. (ats)