en partie ensoleillé30°
DE | FR
burger
Suisse
Incendie

Des ados sont à l'origines des incendies de Romont

La Pr�fecture de la Gl�ne, � Romont (FR), s&#039;int�resse au fonctionnement de l&#039;ex�cutif de la commune de Rue (archives).
Les jeunes avaient mis le feu à un talus et même à un collège.Keystone image d'archive

Des ados sont à l'origines des incendies de Romont

Trois mineurs sont accusés d'avoir mis le feu à plusieurs endroits de la commune depuis le 21 juin. Ils ont été arrêtés.
16.08.2026, 13:5716.08.2026, 13:57

Trois mineurs ont été interpellés par la police fribourgeoise à la suite d'une série de cinq incendies survenus à Romont (FR) depuis le 21 juin, le dernier en date vendredi soir. Ils sont passés aux aveux et ont été placés en détention provisoire.

Un incendie a «complètement détruit» cette salle de gym romande

Vendredi soir, un talus et une souche d’arbre en bordure de route ont été calcinés. Les investigations ont conduit à l’interpellation de trois mineurs, qui ont reconnu, à des degrés divers, leur implication dans plusieurs incendies survenus dans le chef-lieu du district de la Glâne depuis le début de l'été, annonce dimanche la police fribourgeoise.

Il s’agit d’un Ukrainien de 16 ans habitant la région et de deux Suissesses de 15 ans, domiciliées respectivement dans la région et le canton de Vaud.

Lors du dernier sinistre en date, le feu a partiellement été maîtrisé par un chauffeur des Transports publics fribourgeois (TPF), avant que les pompiers l'éteignent complètement.

Incendie d'un appartement au centre de Lausanne: voici le bilan

Le 21 juin, un début d'incendie s'était déclaré à l’école primaire. Trois jours plus tard, des traces de départ de feu ont été constatées aux toilettes publiques de la Tour Boyer, avant que celles-ci soient incendiées le 28 juin. Le 30 juin, la halle de gym des Avoines a été sinistrée. La police ne fait pas état de blessés. (ats)

L'actu en Suisse c'est par ici
La «machine à cash» qui remplit les caisses suisses est menacée
1
La «machine à cash» qui remplit les caisses suisses est menacée
de Pascal Michel, Gregory Remez
Ces frais pousseraient les Suisses à délaisser la voiture
3
Ces frais pousseraient les Suisses à délaisser la voiture
Comment la marque On a fait plier Berne pour utiliser la croix Suisse
1
Comment la marque On a fait plier Berne pour utiliser la croix Suisse
de Henry Habegger
Un élu romand veut en finir avec cette tendance des CFF
2
Un élu romand veut en finir avec cette tendance des CFF
Thèmes
Lorde au bord de l'Aar avant son concert au Gurten
1 / 8
Lorde au bord de l'Aar avant son concert au Gurten

Lorde incognito au bord de l’Aar.
source: instagram/lorde
partager sur Facebookpartager sur X
La canicule frappe en silence dans les rues de Genève
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires.
Une série de vols et agressions ébranle le Venoge Festival
Plusieurs personnes ont été «gazées» et victimes «de vol de collier» durant la soirée hip-hop du mercredi. Un phénomène «connu depuis plusieurs mois» par la police vaudoise.
Le Venoge Festival, à Penthaz (VD), a été la cible d’une série de vols à l’arraché mercredi soir, selon une information de 20 Minutes. Il semble même que la technique des agresseurs soit particulièrement au point. En plein concert, les individus surgissent par-derrière, arrache le bijou du cou de leur victime «et la gazent avec un spray au poivre si elle réagit, puis s'évaporent», lit-on notamment.
L’article