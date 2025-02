L'incendie a pris en pleine nuit à Loèche-les-Bains. Image: police valaisanne

Incendie dans un hôtel en Valais

Un incendie s’est déclaré lundi à 3h à Loèche-les-Bains. Dix-sept évacués, neuf hospitalisés pour inhalation de fumée, une personne légèrement blessée à la jambe.

L’alerte a été donnée aux alentours de 3 heures du matin. Rapidement, les pompiers de Loèche (VS), épaulés par le Centre de Secours Incendie Région Sierre, sont intervenus pour contenir les flammes. Il leur a fallu plus de deux heures pour maîtriser le sinistre, qui a causé d’importants dégâts matériels à l’établissement.

17 personnes ont été évacuées, neuf hospitalisées pour inhalation de fumée, et l’une d’elles souffre d’une blessure légère à la jambe. Les secours déployés comprenaient trois ambulances, le SMUR et un hélicoptère Air Zermatt, coordonnés par la Police cantonale et la Police municipale de Loèche.

Si l’incendie est désormais totalement éteint, le Ministère public a ouvert une enquête pour en déterminer l’origine et les circonstances exactes. Les causes du sinistre restent pour l’instant inconnues. (jah)