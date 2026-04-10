en partie ensoleillé10°
DE | FR
burger
Suisse
Incendie

Crans-Montana: un nouveau prévenu collabore

epa12864310 Snow covers the entrance to the &#039;Le Constellation&#039; bar, three months after the tragedy, in Crans-Montana, Switzerland, 01 April 2026. Forty-one people, mostly teenagers, lost the ...
Dans l'enquête sur le Constellation, les nouveaux prévenus doivent répondre d'homicide par négligence, lésions corporelles par négligence et incendie par négligence.Keystone

Crans-Montana: un nouveau prévenu collabore

Les auditions s'enchaînent à Sion dans l'enquête sur le drame du Constellation. Le septième des neuf prévenus a accepté de répondre aux questions des procureures.
10.04.2026, 10:2810.04.2026, 10:34

Un membre de l’équipe de sécurité publique actuelle de la commune de Crans-Montana a été auditionné vendredi à Sion. L'homme a répondu aux questions du pool de procureures en charge de l'enquête de l'incendie du 1er janvier dans la station.

A l'instar de l’adjoint de l'ex-chef du service de sécurité de la commune (2020-2024), jeudi, le septième des neuf prévenus auditionnés a choisi de collaborer dans l'enquête de l'incendie au bar Le Constellation. Son rendez-vous a débuté à 8h30.

Crans-Montana: le prévenu du jour va parler

Deux auditions figurent encore à l'agenda la semaine prochaine: celles du président de la commune de Crans-Montana, Nicolas Féraud, lundi 13 avril et de l'ancien conseiller communal en charge de la sécurité publique, entre 2021 et 2024, le 15 avril.

Mêmes chefs d'accusation que pour les Moretti

Mercredi, l'ex-responsable de la sécurité en protection incendie de l'alors commune de Chermignon avait choisi d'user de son droit de ne pas répondre aux questions, n'ayant pas eu accès au dossier avant son audition, selon son avocat Me Fabien Mingard.

Les nouveaux prévenus doivent répondre d'homicide par négligence, lésions corporelles par négligence et incendie par négligence. Il s'agit des mêmes chefs d'accusation retenus contre les gérants de l'établissement (Jacques et Jessica Moretti) et contre l'ancien et l'actuel chargé de sécurité de la commune de Crans-Montana. Au total, neuf personnes sont désormais prévenues.

«C'est ce qui me manque le plus»: une survivante de Crans-Montana raconte

Le drame du Nouvel-An à Crans-Montana a fait 41 morts et 115 blessés, dont 38 sont toujours hospitalisés. (jzs/ats)

Plus d'articles sur le drame de Crans-Montana
La serveuse Cyane avait engagé des démarches contre les Moretti
3
La serveuse Cyane avait engagé des démarches contre les Moretti
«Le Valais sert de manœuvre de diversion»
1
«Le Valais sert de manœuvre de diversion»
de Léonie Hagen
Mousse mise en cause: Hornbach et Jumbo réagissent
15
Mousse mise en cause: Hornbach et Jumbo réagissent
de Antoine Menusier
«C'était trop tôt pour un tel dessin»: Vigousse s’exprime sur Charlie Hebdo
7
«C'était trop tôt pour un tel dessin»: Vigousse s’exprime sur Charlie Hebdo
de Cynthia Ruefli
Thèmes
Le résumé de la conférence de presse de Crans-Montana
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Crans-Montana: les procureures ne sont pas récusées
La justice valaisanne rejette une demande de l'avocat du père d'une victime. Les procureures en charge de l'instruction sont maintenues.
La Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais a rejeté les demandes de récusation contre les magistrates en charge de l'affaire de l'incendie de Crans-Montana du 1er janvier. La demande émanait de l'avocat du père d'une jeune fille décédée dans l'incendie.
L’article