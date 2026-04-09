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Crans-Montana: le prévenu du jour va parler

epa12864313 Snow covers the entrance to the &#039;Le Constellation&#039; bar, three months after the tragedy, in Crans-Montana, Switzerland, 01 April 2026. Forty-one people, mostly teenagers, lost the ...
Le drame du Constellation a fait 41 morts et 115 blessés.Keystone

Crans-Montana: le prévenu du jour va parler

Alors que l'ex-responsable de la sécurité en protection incendie de la commune valaisanne a refusé mercredi de répondre aux enquêtrices, l'homme entendu ce jeudi a lui choisi de collaborer.
09.04.2026, 12:2409.04.2026, 12:24

Un jour après le refus d'un prévenu dans l'enquête sur l'incendie de Crans-Montana (VS) de répondre aux procureures en charge de l'affaire, l’adjoint de l'ex-chef du service de sécurité de la commune (2020-2024) a choisi de collaborer. Son audition a débuté jeudi à 08h30.

Après l'absence pour raisons médicales de Jacques Moretti mardi et le choix de l'ex-responsable de la sécurité en protection incendie de l'alors commune de Chermignon d'user de son droit de ne pas répondre aux questions – n'ayant pas eu accès au dossier -, la troisième série d'auditions est revenue dans la normalité jeudi.

Crans-Montana: un prévenu refuse de répondre aux procureures

Devant un parterre d'une trentaine d'avocats, l’adjoint de l'ex-chef du service de sécurité de la commune a répondu aux questions du pool de procureures en lien avec l'incendie du bar Le Constellation.

Nicolas Féraud entendu lundi

Trois auditions figurent encore à l'agenda: celles d'un membre de l’équipe de sécurité publique actuelle vendredi, du président de la commune de Crans-Montana, Nicolas Féraud, lundi et de l'ancien conseiller communal en charge de la sécurité publique (2021-2024) le 15 avril.

Les nouveaux prévenus doivent répondre d'homicide par négligence, lésions corporelles par négligence et incendie par négligence. Il s'agit des mêmes chefs d'accusation retenus contre Jacques et Jessica Moretti, les gérants de l'établissement, et contre l'ancien et actuel chargé de sécurité de la commune de Crans-Montana. Au total, neuf personnes sont désormais prévenues.

Crans-Montana: les procureures ne sont pas récusées

Le drame du Nouvel-An à Crans-Montana a fait 41 morts et 115 blessés, dont 38 sont toujours hospitalisés. (jzs/ats)

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