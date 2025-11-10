Suisse: décès d'un enfant dans l'incendie d'un immeuble

en partie ensoleillé
Incendie

Suisse: mort d'un enfant dans un incendie d'immeuble à Oberbipp

Un incendie à Oberbipp (BE) a tué un enfant et blessé deux personnes. L’immeuble est désormais inhabitable.
10.11.2025, 11:2210.11.2025, 11:22
Un incendie à Oberbipp a tué un enfant et blessé deux personnes; plusieurs locataires examinés pour fumée, l’immeuble est désormais inhabitable.
Image: brk news

Un enfant est décédé et deux autres personnes ont été blessées dans l'incendie d'un immeuble locatif dans la nuit de dimanche à lundi à Oberbipp, dans le canton de Berne. Plusieurs locataires ont été examinés sur place en raison d’une suspicion d’intoxication par la fumée. Le bâtiment est désormais inhabitable.

Le toit de l'immeuble était entièrement la proie des flammes à l'arrivée des secours. La soixantaine de pompiers sont parvenus à éteindre le feu après plusieurs heures d’intervention, ont indiqué lundi le Ministère public régional et la police cantonale bernoise.

Dix-sept personnes qui se trouvaient dans l’immeuble au moment du déclenchement de l’incendie ont dû être évacuées. Par mesure de précaution, trois habitations voisines ont été évacuées. L’immeuble a subi d’importants dégâts et n’est plus habitable pour le moment. Des solutions de relogement ont été trouvées avec la commune. (jah/ats)

