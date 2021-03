Incendie près de Zurich à proximité des voies ferrées

Le plus grand palmarès du foot suisse prend sa retraite

A 35 ans, Lara Dickenmann a annoncé sa volonté de quitter les terrains l'été prochain. Hommage à celle qui a connu une carrière XXL avec 28 titres collectifs, un record hommes et femmes confondus.

Lara Dickenmann prend sa retraite. Non, vous n'avez pas compris: Lara Dickenmann prend sa retraite! Le plus grand palmarès du football suisse. Six finales de Ligue des Champions, dont deux victoires, quinze couronnes nationales – en Suisse, en France et en Allemagne – et onze coupes glanées au passage. Les chiffres ont de quoi faire tourner la tête.

Au total, la native de Kriens (LU) a remporté 28 titres dans sa carrière. Pour vous donner une idée, Xherdan Shaqiri, le footballeur helvétique …