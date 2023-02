Devinez dans quel pays les œufs sont les plus chers du monde

La Suisse est donc en tête du classement, avec un prix de 6,74 dollars par douzaine d'œufs. Toutefois, le revenu médian en Suisse (environ 6904 dollars par mois) est également plus élevé que celui des Etats-Unis (5404 dollars par mois).

Toutefois, les Etats-Unis continuent cependant de se rapprocher du sommet absolu. Selon le portail de comparaison Global Product Prices, le quatrième producteur d'œufs au monde se situe actuellement au 5 e rang sur 90 pays sélectionnés, avec un prix de 4,77 dollars par douzaine d'œufs. Il n'y a qu'en Suisse, en Slovaquie, en Norvège et en Corée du Sud que les œufs sont encore plus chers.

La Suisse, pays où les œufs sont les plus chers

Il est difficile de prédire quand les prix des œufs baisseront à nouveau aux Etats-Unis et, selon Maro Ibarburu, chercheur au Egg Industry Center de l'Iowa State University, cela dépendra surtout de l'évolution de la grippe aviaire. «Si les cas diminuent, la production d'œufs augmentera à nouveau progressivement au cours des prochains mois», a-t-il expliqué.

Les œufs sont particulièrement chers dans des Etats comme la Californie ou le Colorado, où seuls les produits de plein air peuvent encore être vendus. Mais même dans le Midwest, douze œufs coûtent en moyenne plus de 4,50 dollars. Bien qu'il n'y ait pas eu de panique générale comme avec le papier toilette pendant la pandémie de Covid, les rayons des supermarchés étaient tout de même vides durant les fêtes de fin d'année dans certaines régions. En effet, contrairement aux particuliers, certains restaurants et producteurs de denrées alimentaires sont tributaires des œufs. Ils n'ont donc pas d'autre choix que de réduire leur offre ou d'augmenter les prix en raison de la pénurie.

La crise économique et l'inflation d'environ 6,5% qui en découle ne sont, toutefois, que partiellement responsables de la situation des œufs américains. La raison principale de l'explosion des prix est, en effet, l'apparition de la grippe aviaire en février de l'an dernier. Depuis, près de 44 millions de poules pondeuses sont mortes ou ont dû être abattues . Cela représente 5% de l'ensemble du cheptel américain.

Même Donald Trump se sert du prix des œufs pour tirer sur le président des Etats-Unis et les démocrates. «Le prix des œufs a récemment augmenté de 60%», a-t-il constaté en début d'année dans un dépliant électoral.

«Depuis l'entrée en fonction de Joe Biden, le prix des œufs a explosé. La vie quotidienne est devenue plus chère sous le contrôle des démocrates. Nous demanderons des comptes à Biden et aux démocrates pour leurs dépenses incontrôlables.»

Plus de «Suisse»

Aux Etats-Unis, le prix de 12 œufs a plus que doublé l'année dernière. Le quatrième producteur mondial d'œufs se hisse ainsi à la cinquième place du classement mondial, en tête duquel se trouve... la Suisse.

Le prix des œufs aux États-Unis pèse sur le moral de la population. A un tel point que le néologisme «Eggflation», contraction des mots «œufs» et «inflation», en anglais, a fait son apparition.

Le prix des œufs aux États-Unis pèse sur le moral de la population. A un tel point que le néologisme «Eggflation», contraction des mots «œufs» et «inflation», en anglais, a fait son apparition. image: keystone

«J'ai passé une semaine avec des yogis au Costa Rica et c'était lunaire»

Le livre d'Harry est truffé d'erreurs et de fake news: En voici 3

Les plus lus

Voici les communes romandes où l'on paie le moins d'impôts

Parmi les facteurs qui influencent la charge fiscale, le lieu de domicile joue un rôle majeur. Grâce à une carte interactive, il est possible de comparer la situation commune par commune.

Elle atterrit ponctuellement dans nos boîtes à lettres à cette période de l'année et fait sans doute partie des bouts de papier les plus redoutés par la population. On parle de la déclaration fiscale, dont le délai de dépôt est généralement fixé au mois de mars.