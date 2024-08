L'Iran menace Israël et la Suisse joue un rôle spécial dans cette crise

On vous manipule quand vous achetez des oranges

Aurore boréale et étoiles filantes au Piz Corvatsch

Ce Suisse n'aurait jamais dû jouer au plus malin en France

A noter que MeteoSuisse a enregistré plus de 70 000 éclairs dans le ciel suisse pendant les orages de lundi soir. (ats)

Les liaisons ferroviaires et lacustres de et vers Brienz sont interrompues . Des bus de remplacement ont été mis en place. La traversée de Brienz est fermée dans les deux sens.

Vers 18h30, le torrent du Milibach est sorti de son lit. Des blocs de pierre et du bois ont rempli un collecteur en amont du village. Les matériaux se sont écoulés dans différentes parties de la commune. Pour des raisons de sécurité, il est recommandé de faire bouillir l'eau potable.

Plus de «Suisse»

A Brienz (BE), 70 personnes ont dû être évacuées de leurs maisons vers un gymnase, en raison des intempéries de lundi soir. Deux personnes ont été légèrement à moyennement blessées.

Brienz (BE) a essuyé une grosse averse. De gros dégâts sont à déplorer.

Brienz (BE) a essuyé une grosse averse. De gros dégâts sont à déplorer. Image: X

Les plus lus

Ces parents ont vécu un enfer pour savoir de quoi souffre leur enfant

Les spécialistes déplorent que la Suisse a mis trop d'obstacles en matière de tests génétiques. Deux familles racontent ce que cela signifie lorsque votre enfant va mal sans que l'on sache pourquoi.

Les soupçons germaient chaque mois un peu plus à mesure que Luis* prenait du retard dans son développement. Il était beaucoup plus petit que les enfants de son âge et avait du mal à articuler les mots. A l'âge de trois ans, il était clair que quelque chose n'allait pas. Dans un hôpital pour enfants, les médecins ont constaté un déficit en hormone de croissance.