Les photos montrent de nombreux accidents, comme ce cliché envoyé par notre automobiliste. Image: dr

En Valais, c'est «l'anarchie sur les routes» et les écoles sont fermées

Le Valais a été frappé de plein fouet par les intempéries. Le village de Zermatt est coupé du monde. En plaine, les automobilistes font état de gros soucis sur l'A9. Les CFF annoncent également de nombreuses suppressions.

Les fortes précipitations, qui s'abattent sur le Valais depuis mercredi, n'ont pas fait de dégât majeur, a indiqué jeudi vers 06h00 l'Organe cantonal de conduite valaisan (OCC). Plusieurs routes ont été fermées et des communes sont privées d'électricité.

La route du col du Simplon est notamment interdite à la circulation en raison de la neige, a précisé Samuel Bonvin de l'OCC à l'agence de presse Keystone-ATS. Les chutes de neige ont fait chuter des arbres et branches sur différentes routes, entravant la circulation routière.

Les tronçons entre Stalden et Saas Grund et entre Saas Grund et Saas-Almagell, tout comme le col du Grand-Saint-Bernard avaient été fermés préventivement jeudi à 19h00.

Le trafic ferroviaire est également perturbé. La liaison entre Täsch et Zermatt est notamment interrompue, a ajouté Bonvin. Des bus de remplacement ont été mis en place entre Viège et Täsch, indique sur son site en ligne le Matterhorn Gotthard Bahn.

Zermatt est coupé du monde et rencontre des coupures d'électricité récurrentes. Image: dr

Blick annonce que le village valaisan fait face à des coupures d'électricité «toutes les minutes», selon les dires de différents locaux.

Danger «très fort» et de gros désagréments pour les CFF

La neige est tombée jusqu'en plaine, selon l'OCC. Les intempéries ont provoqué des coupures d'électricité dans plusieurs communes, dont celle de St-Nicolas. Elles n'ont, en revanche, pas fait déborder des rivières ou le fleuve Rhône.

Du côté des CFF, la situation est difficile sur la ligne Brig-Lausanne, comme il est expliqué sur leur plateforme d'informations:

«La situation ne s'arrange pas en Valais. Nous ne pouvons plus garantir les horaires ni les correspondances entre les relations nationales et internationales» Les CFF

MétéoSuisse a confirmé mercredi un degré de danger dit «très fort», soit 5/5, pour le Haut-Valais jusqu'à jeudi 18h00. La région sud du Simplon, la vallée de Saas, du Mattertal, le Binntal et la vallée de Conches sont les principales concernées. La zone du Simplon n'avait plus connu un niveau d'alerte aussi élevé depuis 2001, comme l'a rappelé le Walliser Bote.

En plaine, c'est «l'anarchie»

Sur les routes, en plaine, c'est la gabegie sur certains tronçons d'autoroute. Des automobilistes nous ont confié que sur le tronçon de l'A9, en direction de Sierre, les conditions pour rouler sont chaotiques.

Un conducteur explique:

«C'est actuellement l'anarchie sur les routes»

Des routes fermées et les écoles aussi

Selon les dernières informations, la sortie à Sierre est fermée sur l'A9. De même que la route menant à Verbier, ainsi que la route Riddes-Isérables, également fermée à la circulation.

Toujours à Sierre, la police valaisanne demande à renoncer à tout déplacement. «Sur ordre de la police et des pompiers, nous avons dû fermer les écoles primaire et les cycles d’orientation. De nombreux arbres ont vu leurs branches cassées sous le poids de la neige et cela crée des situations dangereuses», insiste la Ville de Sierre.

Non loin, à Sion, la circulation en ville de Sion, même pour les piétons, annonce la Municipalité sédunoise. Des chutes de branche sont à craindre.

Pour conclure, l'Etat du Valais annonce que toutes les écoles du canton restent fermées ce jeudi. Cette décision concerne tous les degrés et toutes les localités. Les vacances de Pâque devaient commencer jeudi soir.

(ats/svp)