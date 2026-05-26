Un car scolaire percute un train en Belgique. Keystone

Un bus scolaire percuté par un train en Belgique: des morts

Un car scolaire a percuté un train mardi matin à Buggenhout, dans le nord de la Belgique, faisant plusieurs victimes selon les autorités.

Plus de «International»

Un car scolaire a été percuté par un train mardi matin dans le nord de la Belgique, le ministre de l'Intérieur Bernard Quintin faisant état de plusieurs victimes. Le ministre fédéral de la Mobilité, Jean-Luc Crucke, a indiqué au média RTL que deux adolescents, le conducteur et l’accompagnateur, ont perdu la vie. Cinq autres élèves se trouvaient à bord du véhicule, parmi lesquels deux sont «grièvement blessées».



L'accident a eu lieu à «un passage à niveau», dans le village de Buggenhout, en Flandres, a déclaré Frédéric Sacré, porte-parole d'Infrabel, gestionnaire du réseau ferré belge. «Ça c'est passé vers 8h08. Un minibus a été percuté par un train qui devait marquer l'arrêt à la station suivante, qui était à un kilomètre environ», a-t-il affirmé:

«Le choc a été excessivement violent»

Le porte parole fait état d'un «bilan dramatique». Selon Infrabel, les barrières étaient baissées et les feux étaient rouges au moment de l'accident.



L'accident a eu lieu à «un passage à niveau». Keystone

Le ministre de l'Intérieur Bernard Quintin a déploré un «tragique accident». «Mes pensées vont aux victimes et à leurs proches. Je souhaite beaucoup de courage aux blessés», a-t-il écrit sur le réseau social X. Le ministre a aussi remercié les services de secours «pour leur intervention rapide sur place».

Le premier ministre belge Bart De Wever s'est de son côté dit «profondément bouleversé» par ce «terrible accident». «Mes pensées vont aux familles touchées», a-t-il indiqué.

Le minibus a été projeté «à une quinzaine de mètres»

Les circonstances de cet accident sont encore floues. La porte-parole de la police fédérale, An Berger, a indiqué à la chaîne VRT que sept écoliers, le conducteur et un accompagnateur se trouvaient à bord du car scolaire. Et précisé qu'aucun des voyageurs à bord du train n'avait été blessé.

Selon Infrabel, ce minibus a franchi le passage à niveau, dont la barrière était fermée, avec un feu rouge. «La barrière était fermée, on a des caméras techniques qui le montrent», a indiqué Frédéric Sacré.

Les secours s'affairent sur place. Keystone

Le train qui l'a percuté roulait à environ 120 km/h et s'apprêtait à amorcer son freinage à l'approche d'une gare, située à environ un kilomètre plus loin. Le minibus a alors «été projeté à une quinzaine de mètres contre un pylône métallique qui soutenait certains câbles du passage à niveau», a ajouté le porte-parole d'Infrabel. (jah/jzs/afp)