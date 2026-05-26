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Trump dit que son examen médical s'est «PARFAITEMENT» passé

epa12993438 US President Donald Trump inspects the columns of the North Portico of the White House in Washington, DC, USA, 25 May 2026. EPA/AARON SCHWARTZ / POOL
Keystone

Trump dit que son examen médical s'est «PARFAITEMENT» passé

Donald Trump a déclaré mardi que l'examen médical qu'il venait de passer s'était parfaitement déroulé, à quelques jours de son 80e anniversaire et alors que les interrogations sur sa santé se font plus fréquentes.
26.05.2026, 20:3126.05.2026, 20:31

«Tout s'est PARFAITEMENT bien passé», a dit le président sur sa plateforme Truth Social, après avoir été examiné dans un hôpital militaire près de Washington. Il a passé plus de trois heures sur place.

La Maison-Blanche n'a pas publié dans l'immédiat de compte-rendu détaillé ni de lettre signée du médecin du président. Le degré de détail des informations qui seront divulguées est à la discrétion de l'exécutif.

Trump veut créer une dynastie

Le milliardaire, plus vieux président jamais élu aux Etats-Unis, a fait de sa vitalité une composante intégrale de sa personnalité politique et un angle d'attaque permanent contre son prédécesseur démocrate Joe Biden.

Hématome persistant à la main

Depuis son retour au pouvoir en janvier 2025, le dirigeant américain arbore à la main droite un hématome persistant, recouvert de maquillage et attribué à sa prise d'aspirine comme traitement cardiovasculaire de routine.

Il a réduit le rythme de ses déplacements aux Etats-Unis par rapport à son premier mandat, mais maintient une cadence plutôt soutenue de voyages à l'étranger et répond fréquemment à la presse.

La Maison-Blanche a également révélé que Donald Trump souffrait d'insuffisance veineuse chronique, une affection répandue et bénigne, causant des gonflements ou encore des crampes.

FILE - The left foot and swollen ankle of President Donald Trump are pictured as he sits with Bahrain&#039;s Crown Prince Salman bin Hamad Al Khalifa in the Oval Office of the White House, July 16, 20 ...
Le pied gauche et la cheville enflée de Donald Trump, le 16 juillet 2025.Keystone

Pendant son premier mandat, il avait été accusé de manquer de transparence sur sa santé, en particulier au moment où il avait contracté le Covid-19 en octobre 2020, ce qui lui avait valu d'être hospitalisé à l'hôpital Walter Reed, le même où il passe ses examens médicaux.

Santé mentale

Celui de mardi est le troisième depuis son investiture le 20 janvier 2025, soit un rythme semestriel de visites médicales jusqu'ici, plutôt que la cadence annuelle de son prédécesseur.

Le bulletin publié après la visite médicale d'octobre 2025 indiquait qu'il était «en excellente santé» et que son âge cardiaque était «d'environ 14 ans plus jeune» que son âge réel.

L'opposition démocrate met souvent en avant des vidéos montrant Donald Trump les yeux clos pendant des réunions et questionne de plus en plus souvent sa santé mentale, en s'appuyant sur des publications particulièrement violentes ou décousues sur son réseau Truth Social.

Le projet monumental de Trump franchit une étape clé

L'état de forme du président américain ne suscite pas dans l'opinion publique des interrogations aussi soutenues que celui de Joe Biden à la fin de son mandat, quand le démocrate multipliait les chutes ou les confusions.

Pourtant, de nombreux Américains ont des doutes sur ses facultés. Dans un récent sondage Washington Post/ABC News/Ipsos, 59% des personnes interrogées jugent que Donald Trump n'a pas les capacités mentales de diriger le pays et 55% qu'il n'a pas la santé physique nécessaire.

Le président américain assure être en pleine forme. «Je me sens comme il y a cinquante ans. C'est dingue», a-t-il lancé le 12 mai. «Je suis une personne extraordinairement brillante», a-t-il écrit le 22 avril encore sur Truth Social. (ats)

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